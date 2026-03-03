ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 141 оценка

Resident Evil Requiem теперь безопасен для арахнофобов: гигантскую паучиху заменили на паровозика Томаса

IKarasik IKarasik

Для игроков с арахнофобией Resident Evil Requiem может стать настоящим кошмаром. Главным боссом в Раккун-Сити является огромная, очень реалистичная и быстрая паучиха, которая вызвала множество обсуждений на Reddit и советы, как с ней справиться. Но для особо чувствительных игроков появился неожиданный выход: мод, заменяющий гигантского паука на мультяшного Паровозика Томаса.

Resident Evil Requiem "Паровозик Томас вместо пауков - арахнофобия мод"

Эта часть игры, где Леону предстоит сражение с огромной паучихой и роями маленьких пауков, оказывается настолько пугающей, что некоторые игроки прибегают к нетипичным методам — используют взрывные бочки, играют на маленьком экране или снимают очки, чтобы видеть происходящее размыто.

Теперь же, благодаря модификации для PC, вместо огромного паука на экране появляется улыбающийся Паровозик Томас, что позволяет игрокам пройти сцену без паники и стресса. Хотя мод пока недоступен на консолях, ПК-игроки уже могут безопасно пережить один из самых страшных эпизодов игры.

После этой сцены пауки больше не появляются, что приносит долгожданное облегчение для арахнофобов. Мод с Паровозиком Томасом, несмотря на юмористический подход, показывает, что сообщество и разработчики могут адаптировать даже самые пугающие моменты игры для разных игроков.

Каприз888

Куда уж без паровозика Томаса!

7
Giggity

Да и СиДжей уже есть

5
Рикочико

Вот теперь игра действительно хоррор.

А годовасика в 8 части на кого меняли?

3
ОгурчикЮрец

Согласен, что будет страшнее, паук или вот такой живой паровоз.

Хотя паук не маленький.

1
ojibra_6y3oba

Лучше на это поменять

2
Neko-Aheron

Согласен, он милый

Pаrallax

Это уже традиция.

1
yrroodd

Теперь будет развиваться боязнь поездов )

1
K0t Felix

Вот вот

1
Лидер Мур

хых

1
nikvik jm

Только хуже стало.И не надо менять паучиху на СиДжея.

1
Пользователь ВКонтакте

Спасибо за спойлеры // Денис Глухов

1
Пользователь ВКонтакте

Титаник - утонул // Дмитрий Иванов

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А дарт вейдер - отец люка, да. Ты не путай что-то, чему годы и что-то, что вышло три дня назад // Денис Глухов

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

У игры два финала если что // Vengel Bryde

YellowThane

Бред пугливые люди в хорроры не играют

1
trueseva

Это правда, я такое только на ютубчике смотрю, уже прошёл так сказать на релизе

shit again

Слава Богу

1
