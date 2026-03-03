Resident Evil Requiem теперь безопасен для арахнофобов: гигантскую паучиху заменили на паровозика Томаса

Для игроков с арахнофобией Resident Evil Requiem может стать настоящим кошмаром. Главным боссом в Раккун-Сити является огромная, очень реалистичная и быстрая паучиха, которая вызвала множество обсуждений на Reddit и советы, как с ней справиться. Но для особо чувствительных игроков появился неожиданный выход: мод, заменяющий гигантского паука на мультяшного Паровозика Томаса.
Эта часть игры, где Леону предстоит сражение с огромной паучихой и роями маленьких пауков, оказывается настолько пугающей, что некоторые игроки прибегают к нетипичным методам — используют взрывные бочки, играют на маленьком экране или снимают очки, чтобы видеть происходящее размыто.
Теперь же, благодаря модификации для PC, вместо огромного паука на экране появляется улыбающийся Паровозик Томас, что позволяет игрокам пройти сцену без паники и стресса. Хотя мод пока недоступен на консолях, ПК-игроки уже могут безопасно пережить один из самых страшных эпизодов игры.
После этой сцены пауки больше не появляются, что приносит долгожданное облегчение для арахнофобов. Мод с Паровозиком Томасом, несмотря на юмористический подход, показывает, что сообщество и разработчики могут адаптировать даже самые пугающие моменты игры для разных игроков.
Куда уж без паровозика Томаса!
Да и СиДжей уже есть
Вот теперь игра действительно хоррор.
А годовасика в 8 части на кого меняли?
Согласен, что будет страшнее, паук или вот такой живой паровоз.
Хотя паук не маленький.
Лучше на это поменять
Согласен, он милый
Это уже традиция.
Теперь будет развиваться боязнь поездов )
Вот вот
хых
Только хуже стало.И не надо менять паучиху на СиДжея.
Спасибо за спойлеры // Денис Глухов
Титаник - утонул // Дмитрий Иванов
А дарт вейдер - отец люка, да. Ты не путай что-то, чему годы и что-то, что вышло три дня назад // Денис Глухов
У игры два финала если что // Vengel Bryde
Бред пугливые люди в хорроры не играют
Это правда, я такое только на ютубчике смотрю, уже прошёл так сказать на релизе
Слава Богу