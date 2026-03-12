Resident Evil Requiem удерживает серебро в японском чарте на фоне феноменального старта Pokemon Pokopia

Согласно свежему отчету Famitsu за неделю со 2 по 8 марта 2026 года, хоррор-блокбастер Resident Evil Requiem демонстрирует впечатляющую выдержку в чартах. Несмотря на мощный релиз нового спин-оффа Pokémon, проект от Capcom уверенно удерживает позиции: версия для PlayStation 5 расположилась на 2-м месте, а версия для Nintendo Switch 2 заняла 5-ю строчку.
Высокий спрос на игру поддерживается активной маркетинговой кампанией и планами по развитию проекта: уже подтверждено внедрение фоторежима, добавление мини-игр и разработка сюжетного DLC, так что проект обещает стать «долгожителем» хит-парадов.
Остальные позиции чарта заняли:
- Pokemon Pokopia (1-е место) — абсолютный лидер недели;
- Кросс-ген релизы Animal Crossing и DQ VII Reimagined, которые продолжают успешно продаваться на текущем и прошлом поколениях консолей Switch, подтверждая плавный переход аудитории на новую платформу.
Продажи игр за неделю со 2 по 8 марта 2026 года (в скобках — общие продажи):
- [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 05.03.26) — 541 371 (Новинка)
- [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 27.02.26) — 23 459 (178 832)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05.06.25) — 10 023 (2 856 782)
- [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 12.02.26) — 9 626 (75 831)
- [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 27.02.26) — 6 562 (45 355)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20.03.20) — 6 405 (8 397 297)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.26) — 5 594 (208 364)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 15.01.26) — 5 074 (83 595)
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.26) — 5 026 (236 744)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 21.06.18) — 4 667 (4 164 389)
