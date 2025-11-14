ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem вернёт игроков в атмосферу RE2 - продюсер подтвердил прямое вдохновение классикой

butcher69

Resident Evil Requiem станет первым проектом серии со времён Resident Evil 3, действие которого вновь развернётся в легендарном Раккун-Сити. И хотя город появлялся мельком и в шестой части, именно Requiem возвращает игроков к атмосфере ранних игр серии: клаустрофобичные улицы, мрачные коридоры и ощущение постоянной угрозы. Уже по первым кадрам видно — по духу игра значительно ближе к Resident Evil 2, чем к сельским хоррорам Resident Evil 4 и Village.

Во время интервью продюсер проекта Масато Кумадзава напрямую подтвердил это сходство. По его словам, Requiem унаследовала многое именно от RE2 — от структуры окружения до самой атмосферы: «Я считаю, что в этом отношении она очень близка к Resident Evil 2».

Однако сходство не ограничивается сеттингом. Requiem делает акцент на самой протагонистке — Грейс Эшкрофт. Кумадзава отметил, что в сравнении с Итаном Уинтерсом у Грейс более выразительная личность и эмоциональность. Если Итан был скорее «камерой», через которую игрок погружался в ужас, то Грейс — полноценный герой, который пугается, теряется, реагирует на происходящее куда живее. Такой подход должен усилить драматизм истории и придать ей более человеческий оттенок.

Одна из ключевых особенностей Requiem — свободное переключение между видом от первого и третьего лица. Это позволит передавать сразу два типа опыта: наблюдать за паникой и эмоциями Грейс со стороны или переживать ужасы напрямую, будто игрок сам оказался в ловушке Раккун-Сити.

Тем не менее возвращение в город, который стал культовым для фанатов, несёт и значительные риски. Кумадзава признал, что давление велико — Раккун-Сити является важнейшим элементом не только сюжета, но и всей истории Resident Evil, а лор серии за почти 30 лет стал чрезвычайно объёмным.

Интересно, что продюсер также поделился впечатлениями от Silent Hill f — по его словам, он восхищён тем, как Konami удалось передать дух серии, перенеся её в новое окружение. И действительно, сейчас наблюдается настоящий ренессанс классического survival horror: в течение полугода выходят новые Silent Hill, Fatal Frame и Resident Evil.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на ПК. Возвращение в Раккун-Сити может стать одним из главных событий в мире хорроров за последние годы, особенно для тех, кто вырос на первых частях серии.

Комментарии:  3
Syntrax

какая же шляпа теперь эта серия, просто какой-то кошмар

North235

Не облажайтесь только. Про Вилладж тоже много громких слов было, а по факту - пройти и забыть.

Alex UnderSun

Просто делайте , все ваши игры по резиденту , с трепетом и любовью прохожу )))