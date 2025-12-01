Resident Evil Requiem вошла в пятёрку самых желаемых игр в Steam

Resident Evil 9, также известная как Requiem, была анонсирована на Summer Game Fest 2025. Недавно игра вошла в пятёрку самых желаемых игр в Steam. Resident Evil Requiem сейчас занимает четвёртое место, сразу за Subnautica 2, Deadlock и Light No Fire.
Во вкладке «Самые желаемые» в Steam Resident Evil Requiem находится на четвёртом месте. На пятом месте находится Kingmakers — долгожданный средневековый стратегический шутер.
До выхода Resident Evil ещё довольно много времени, поэтому ожидается, что игра вскоре может оказаться на первом месте. Выход игры запланирован на 27 февраля 2026 года.
И это неудивительно. Все нормальные геймеры хотят поиграть в эту игру с нормальной графикой и удобным прицелом.
Все нормальные геймеры хотят для начала увидеть полноценный геймплей со всеми механиками и элементами, прежде чем что то покупать.
Ой не ной,, оки? какие механики? Стрельбу что -ли называешь механикой или ходьбу?
Всё будет топчик не сомневайся малыш
Объяснять элементарные вещи и отвечать на тупейшие вопросы у меня нет ни какого желания, кроме ползанья на корточках с зажигалкой разрабы вообще ни хрена не показали при том что до выхода игры осталось три месяца.
Если на конфренции Джеффа Килли Capcom покажут боевой геймплей, то его конференция удалась.
Осталось 3 месяца, интересно успеют или нет?
остальные игры даже не знаю
Учитывая уровень пиара, а так же качество последних игр. Большая часть, из которых переделки классики ничего удивительного.