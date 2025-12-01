Resident Evil Requiem вошла в пятёрку самых желаемых игр в Steam

Resident Evil 9, также известная как Requiem, была анонсирована на Summer Game Fest 2025. Недавно игра вошла в пятёрку самых желаемых игр в Steam. Resident Evil Requiem сейчас занимает четвёртое место, сразу за Subnautica 2, Deadlock и Light No Fire.

Во вкладке «Самые желаемые» в Steam Resident Evil Requiem находится на четвёртом месте. На пятом месте находится Kingmakers — долгожданный средневековый стратегический шутер.

До выхода Resident Evil ещё довольно много времени, поэтому ожидается, что игра вскоре может оказаться на первом месте. Выход игры запланирован на 27 февраля 2026 года.