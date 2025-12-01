ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 542 оценки

Resident Evil Requiem вошла в пятёрку самых желаемых игр в Steam

monk70 monk70

Resident Evil 9, также известная как Requiem, была анонсирована на Summer Game Fest 2025. Недавно игра вошла в пятёрку самых желаемых игр в Steam. Resident Evil Requiem сейчас занимает четвёртое место, сразу за Subnautica 2, Deadlock и Light No Fire.

Во вкладке «Самые желаемые» в Steam Resident Evil Requiem находится на четвёртом месте. На пятом месте находится Kingmakers — долгожданный средневековый стратегический шутер.

До выхода Resident Evil ещё довольно много времени, поэтому ожидается, что игра вскоре может оказаться на первом месте. Выход игры запланирован на 27 февраля 2026 года.

19
12
Комментарии:  12
Black3D

И это неудивительно. Все нормальные геймеры хотят поиграть в эту игру с нормальной графикой и удобным прицелом.

9
saa0891

Все нормальные геймеры хотят для начала увидеть полноценный геймплей со всеми механиками и элементами, прежде чем что то покупать.

12
RetroGooner saa0891

Ой не ной,, оки? какие механики? Стрельбу что -ли называешь механикой или ходьбу?

Всё будет топчик не сомневайся малыш

5
saa0891 RetroGooner

Объяснять элементарные вещи и отвечать на тупейшие вопросы у меня нет ни какого желания, кроме ползанья на корточках с зажигалкой разрабы вообще ни хрена не показали при том что до выхода игры осталось три месяца.

9
Exit 8

Если на конфренции Джеффа Килли Capcom покажут боевой геймплей, то его конференция удалась.

4
sa1958

Осталось 3 месяца, интересно успеют или нет?

2
жифорсник

остальные игры даже не знаю

1
Egik81

Учитывая уровень пиара, а так же качество последних игр. Большая часть, из которых переделки классики ничего удивительного.