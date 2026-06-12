Resident Evil Requiem выглядит потрясающе благодаря Sony - Capcom раскрыла подробности о сотрудничестве

В новом интервью Capcom и Sony объяснили, почему новая Resident Evil Requiem была выбрана для демонстрации возможностей PS5 Pro и технологии PSSR 2.

По словам представителей Sony, это решение не было случайным. Resident Evil Requiem с самого начала была одной из самых ожидаемых игр нового поколения, поэтому компания посчитала, что это идеальная игра для демонстрации преимуществ новой версии PSSR. Кроме того, Sony признала, что после обсуждений с Capcom внедрение технологии было ускорено, чтобы игра была готова к запуску.

PSSR — это система реконструкции изображений на основе ИИ, используемая в PS5 Pro. Она направлена ​​на улучшение графического качества и детализации без существенной нагрузки на оборудование. Sony подтверждает, что новая версия технологии была разработана в рамках проекта Amethyst, совместного проекта с AMD.

Capcom подчёркивает, что PS5 Pro сыграла значительную роль в реализации концепции Resident Evil Requiem. Разработчики особенно высоко оценивают новые возможности трассировки лучей, улучшенную производительность рендеринга и улучшенную технологию масштабирования изображений. По словам студии, именно это сочетание элементов позволило достичь уровня детализации, ранее недоступного в серии.

Capcom полностью переработала систему симуляции волос, сделав пряди более гладкими, естественными и более отзывчивыми на движение. Аналогичные изменения были внесены и в кожу персонажей. Это делает лица персонажей более реалистичными, а различия между молодой Грейс и опытным Леоном становятся ещё более очевидными.

Представители Sony особо выделяют начальную сцену, действие которой разворачивается в городе. Именно здесь наиболее ярко проявляются новые возможности PSSR, невероятная детализация окружения и высокое качество освещения. По словам компании, это один из лучших примеров того, как может выглядеть графика консолей следующего поколения.

Resident Evil Requiem вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.