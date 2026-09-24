Resident Evil Requiem вывела Capcom в лидеры игрового рынка Японии

Новый хоррор Resident Evil Requiem от Capcom стал главным драйвером японского рынка PlayStation и ПК в первой половине 2026 года, обеспечив сектору 13%-й рост (до 21 млн проданных копий). Благодаря успеху тайтла Capcom уверенно возглавила рейтинг самых успешных издателей на этих платформах в регионе, сообщает аналитическое агентство Sensor Tower.

Ключевым фактором триумфа, по данным Sensor Tower, стал исторический старт игры на платформе Steam, где за первый месяц было продано 2,6 млн копий. Аналитики подчеркивают, что этот кейс окончательно закрепил за Steam статус важнейшей площадки для японских премиум-хитов, открывающей мгновенный доступ к глобальной аудитории за пределами традиционного консольного рынка.

Проект также установил рекорд франшизы по вовлеченности: среднее время игры в Steam достигло 25 часов. Столь мощный запуск стал результатом грамотной долгосрочной стратегии — страница игры была запущена за 264 дня до релиза, что позволило сформировать огромную базу вишлистов в США, Китае, Европе и Японии, обеспечив устойчивый интерес к моменту выхода.

К июлю глобальный тираж Resident Evil Requiem перешагнул отметку в 8 млн копий, однако финансовый успех Capcom строится не только на одном проекте. Внушительный рост полугодовых доходов издателя стал возможен благодаря синергии хоррора с успешным релизом фантастического экшена Pragmata, а также неугасающемуческому интересу аудитории к стабильно продающимся ремейкам RE2 и RE4.