Resident Evil Requiem взяла новую высоту: продажи превысили 5 миллионов копий

Компания Capcom сообщила, что продажи Resident Evil Requiem превысили пять миллионов экземпляров. Игра вышла 27 февраля на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam и Epic Games Store, став одной из самых успешных премьер года для издателя.
Новая часть культовой серии, отмечающей 30-летие франшизы Resident Evil, развивает идеи survival horror, усиливая баланс между напряжённым страхом и динамичным экшеном. Проект создан на фирменном движке RE ENGINE, что позволило добиться фотореалистичной графики — от детализированной кожи и слёз на глазах до проработанной игры света.
Разработчики также добавили несколько уровней сложности и возможность переключаться между видом от первого и третьего лица в реальном времени. Ещё до релиза игра получила признание на Gamescom 2025, где удостоилась четырёх наград, включая «Most Epic». Capcom подчёркивает, что продолжит делать ставку на высокое качество и инновации.
Вместе с этим энтузиасты принялись активно работать над модификациями для хоррора и уже успешно раздели главную героиню.
Короче целый год нас ждёт этот бесполезный спам, как и с клер обскуром
Что за бред? Про любую популярную игру буду срать новостями, ало это игровой сайт где каждую новость обсасывают по 10 раз.
сравнил х.. с пальцем ,до резика этой залупе как раком до китая,в резик гоняют люди на стримах которые до этого не в одну часть не играли
Какой год? О чем ты? Через месяц про RE Requiem никто и не вспомнит будут максимум мелькать новости, но потоком лится они уже точно не будут.
Чушь,многие бесплатно прошли,какие продажи.И игра так себе получилась,отзывы купленные.
Выздоравливай
Таблетки пей)
Мне эта игра очень много подарила положительных эмоций. Для меня лучшая серия
Capcom можно только поздравить и пожелать и дальше развивать серию и выпускать такие классные игры, тот случай когда разработчик выпускает качественный контент за который я готов платить, очень классно что Capcom еще и полную локализацию делает.
Полностью согласен! 🥰
5 миллионов сусликов......
Ну что же, поздравляю Capcom с таким успехом, сделали отличную игру вот и результат в виде продаж. Думаю их Pragmata, которая скоро выйдет, а потом еще и Onimusha, тоже будут не хуже. И ждем в будущем новый Резик еще лучше
Игра халтурная, недоделанная и это все печально. У игры есть большие проблемы во второй половине. Призываю не покупать ее.
Красавцы. Не ожидал ничего от игры, а в итоге вышла шикарна
60% продаж - на PS5, остальные 40% разделили XBOX, ПК и switch 2
Ага)))) при наличии онлайна на ПК 300к))))
Обалдеть.
Молодцы Capcom, шикарный резидент вышел.