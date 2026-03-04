Resident Evil Requiem взяла новую высоту: продажи превысили 5 миллионов копий

Компания Capcom сообщила, что продажи Resident Evil Requiem превысили пять миллионов экземпляров. Игра вышла 27 февраля на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam и Epic Games Store, став одной из самых успешных премьер года для издателя.

Новая часть культовой серии, отмечающей 30-летие франшизы Resident Evil, развивает идеи survival horror, усиливая баланс между напряжённым страхом и динамичным экшеном. Проект создан на фирменном движке RE ENGINE, что позволило добиться фотореалистичной графики — от детализированной кожи и слёз на глазах до проработанной игры света.

Разработчики также добавили несколько уровней сложности и возможность переключаться между видом от первого и третьего лица в реальном времени. Ещё до релиза игра получила признание на Gamescom 2025, где удостоилась четырёх наград, включая «Most Epic». Capcom подчёркивает, что продолжит делать ставку на высокое качество и инновации.

Вместе с этим энтузиасты принялись активно работать над модификациями для хоррора и уже успешно раздели главную героиню.