Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 179 оценок

Resident Evil Requiem взяла новую высоту: продажи превысили 5 миллионов копий

butcher69

Компания Capcom сообщила, что продажи Resident Evil Requiem превысили пять миллионов экземпляров. Игра вышла 27 февраля на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam и Epic Games Store, став одной из самых успешных премьер года для издателя.

Новая часть культовой серии, отмечающей 30-летие франшизы Resident Evil, развивает идеи survival horror, усиливая баланс между напряжённым страхом и динамичным экшеном. Проект создан на фирменном движке RE ENGINE, что позволило добиться фотореалистичной графики — от детализированной кожи и слёз на глазах до проработанной игры света.

Разработчики также добавили несколько уровней сложности и возможность переключаться между видом от первого и третьего лица в реальном времени. Ещё до релиза игра получила признание на Gamescom 2025, где удостоилась четырёх наград, включая «Most Epic». Capcom подчёркивает, что продолжит делать ставку на высокое качество и инновации.

Вместе с этим энтузиасты принялись активно работать над модификациями для хоррора и уже успешно раздели главную героиню.

35
23
Комментарии:  23
Great-heartedElio

Короче целый год нас ждёт этот бесполезный спам, как и с клер обскуром

28
Rograx

Что за бред? Про любую популярную игру буду срать новостями, ало это игровой сайт где каждую новость обсасывают по 10 раз.

9
KILLA06

сравнил х.. с пальцем ,до резика этой залупе как раком до китая,в резик гоняют люди на стримах которые до этого не в одну часть не играли

Mirii

Какой год? О чем ты? Через месяц про RE Requiem никто и не вспомнит будут максимум мелькать новости, но потоком лится они уже точно не будут.

1
AdriftDylan

Чушь,многие бесплатно прошли,какие продажи.И игра так себе получилась,отзывы купленные.

27
Агушка

Выздоравливай

17
Death to Spies

Таблетки пей)

4
GeekNomad

Мне эта игра очень много подарила положительных эмоций. Для меня лучшая серия

3
saa0891

Capcom можно только поздравить и пожелать и дальше развивать серию и выпускать такие классные игры, тот случай когда разработчик выпускает качественный контент за который я готов платить, очень классно что Capcom еще и полную локализацию делает.

15
GeekNomad

Полностью согласен! 🥰

1
ZNGRU

5 миллионов сусликов......

11
Константин335

Ну что же, поздравляю Capcom с таким успехом, сделали отличную игру вот и результат в виде продаж. Думаю их Pragmata, которая скоро выйдет, а потом еще и Onimusha, тоже будут не хуже. И ждем в будущем новый Резик еще лучше

10
TX ZX

Игра халтурная, недоделанная и это все печально. У игры есть большие проблемы во второй половине. Призываю не покупать ее.

10
macsim702

Красавцы. Не ожидал ничего от игры, а в итоге вышла шикарна

6
Gradient_Zero

60% продаж - на PS5, остальные 40% разделили XBOX, ПК и switch 2

5
Slowery

Ага)))) при наличии онлайна на ПК 300к))))

sa1958

Обалдеть.

4
AmbivalentHelio

Молодцы Capcom, шикарный резидент вышел.

2
