Рецензенты Edge похвалили Resident Evil Requiem и разгромили God of War Sons of Sparta и Scott Pilgrim EX

Как это уже стало традицией на протяжении многих лет, как только свежий номер журнала Edge попадает в руки читателей, оценки рецензируемых игр тут же оказываются в сети. В свежем номере с Control Resonant на обложке представлены обзоры ключевых игровых новинок последних недель.
Лидером среди новинок стала Resident Evil Requiem от Capcom с оценкой 9 баллов — эксперты в восторге от того, как в ней сочетаются два типа геймплея. За ней следуют Paranormasight: The Mermaid's Curse и Mythmatch, набравшие по 8 баллов каждая.
В антирейтинге месяца лидируют High On Life 2 и God of War: Sons of Sparta, получившие по 5 баллов (первую ругают за отсутствие Ройланда, вторую — за слабый дизайн). Хуже всех выступила Scott Pilgrim EX: всего 3 балла из-за хаотичного геймплея.
Свежие оценки из нового номера журнала Edge:
- Resident Evil Requiem - 9
- John Carpenter's Toxic Commando - 6
- Planet of Lana II: Children of the Leaf - 7
- Mario Tennis Fever - 6
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 7
- Esoteric Ebb - 6
- High On Life 2 - 5
- Relooted - 6
- Paranormasight: The Mermaid's Curse - 8
- Mythmatch - 8
- God of War: Sons of Sparta - 5
- Scott Pilgrim EX - 3
Естественно, что оплачено, то и хвалим ))))
Спасибо за информацию дорогой очень интересно
Хорошие ребята.
Кто есть Ройланд?
Пс: а Ебб они зря задвинули ТК прикольная игра, а выносить там всем мозг отлично вообще