Рецензенты Edge похвалили Resident Evil Requiem и разгромили God of War Sons of Sparta и Scott Pilgrim EX

Как это уже стало традицией на протяжении многих лет, как только свежий номер журнала Edge попадает в руки читателей, оценки рецензируемых игр тут же оказываются в сети. В свежем номере с Control Resonant на обложке представлены обзоры ключевых игровых новинок последних недель.

Лидером среди новинок стала Resident Evil Requiem от Capcom с оценкой 9 баллов — эксперты в восторге от того, как в ней сочетаются два типа геймплея. За ней следуют Paranormasight: The Mermaid's Curse и Mythmatch, набравшие по 8 баллов каждая.

В антирейтинге месяца лидируют High On Life 2 и God of War: Sons of Sparta, получившие по 5 баллов (первую ругают за отсутствие Ройланда, вторую — за слабый дизайн). Хуже всех выступила Scott Pilgrim EX: всего 3 балла из-за хаотичного геймплея.

Свежие оценки из нового номера журнала Edge: