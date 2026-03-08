Револьвер "Реквием" и тактический топор из Resident Evil: Requiem получат полноразмерные реплики от Panda Studio

Panda Studio анонсировала неофициальный коллекционный набор по мотивам Resident
Evil: Requiem. В него вошли полноразмерные копии револьвера «Реквием» (REV-9HC) и тактического топора.Реплики выполнены в масштабе 1:1, а благодаря эффекту состаренного металла и детализированной подставке-диораме с руинами они в точности передают атмосферу
Раккун-Сити.
Согласно спецификациям, высота револьвера — 42 см, а лезвия — 46 см. Оба предмета отлиты из смолы. Тираж строго ограничен — всего 88 единиц. Цена за основной ствол составит около 215 евро (≈ 21 000 рублей), а полный комплект с топором и подставкой обойдется в 400 евро (≈ 40 000 рублей).
Предзаказы уже открыты на специализированных площадках для коллекционеров, таких
как OrzGK, NZToys и Yardrat Shop. Выпуск этих коллекционных предметов намечен на второй квартал 2026 года.
В игре, релиз которой состоялся 27 февраля, этот револьвер — личное оружие Леона Кеннеди, созданное на базе российского штурмового РШ-12. Топор также доступен для ближнего боя с самого начала кампании. Прекрасный подарок для тех, кто хочет вжиться в образ героя не только по ту сторону экрана.
Это револьвер РШ - 12
Такая себе реплика за такие деньги
По моему Хеллбой с таким же примерно ходил
Лучше бы сколабились с реальным производителем оружия и сделали бы боевую реплику для тех у кого есть разрешение на такое
Серьёзный такой пистолет!! Он и в реале много весит,понятно почему девка его еле в руках держала)) Там такая отдача,что может быстрее тебе руку сломать...