Револьвер "Реквием" и тактический топор из Resident Evil: Requiem получат полноразмерные реплики от Panda Studio

Panda Studio анонсировала неофициальный коллекционный набор по мотивам Resident

Evil: Requiem. В него вошли полноразмерные копии револьвера «Реквием» (REV-9HC) и тактического топора.Реплики выполнены в масштабе 1:1, а благодаря эффекту состаренного металла и детализированной подставке-диораме с руинами они в точности передают атмосферу

Раккун-Сити.

Согласно спецификациям, высота револьвера — 42 см, а лезвия — 46 см. Оба предмета отлиты из смолы. Тираж строго ограничен — всего 88 единиц. Цена за основной ствол составит около 215 евро (≈ 21 000 рублей), а полный комплект с топором и подставкой обойдется в 400 евро (≈ 40 000 рублей).

Предзаказы уже открыты на специализированных площадках для коллекционеров, таких

как OrzGK, NZToys и Yardrat Shop. Выпуск этих коллекционных предметов намечен на второй квартал 2026 года.

В игре, релиз которой состоялся 27 февраля, этот револьвер — личное оружие Леона Кеннеди, созданное на базе российского штурмового РШ-12. Топор также доступен для ближнего боя с самого начала кампании. Прекрасный подарок для тех, кто хочет вжиться в образ героя не только по ту сторону экрана.