Режиссер фильма Resident Evil объяснил, почему экранизация не похожа на игру

Режиссер фильма «Обитель зла» рассказал в интервью, почему сюжет экранизации популярного хоррора Resident Evil так отличается от оригинала. Дело в том, что Пол Андерсон специально не хотел создавать простую адаптацию, история в которой известна всем фанатам игры.
Я не хотел делать рабскую экранизацию игры. Это же экшен-хоррор, а в хорроре нельзя сразу же раскрывать все тайны и загадки. Если бы я сделал экранизацию первой части, то зрители знали бы все сюжетные ходы: кто предатель, кто умрет и так далее. Представьте, что вы пошли на «Чужого», но перед сеансом вам сказали: все умрут, но Сигурни Уивер выживет.
Режиссер признался, что снимать картину было довольно легко. Во-первых, разработчики Resident Evil вдохновлялись тем же творчеством, что и Пол Андерсон. Первая часть хоррора сильно опиралась на фильмы Джорджа Ромеро про зомби, а вторая — на работы Джона Карпентера. Об этом Пол Андерсон узнал лично во время встречи с разработчиками Resident Evil.
Также режиссер признался, что сама идея снять фильм «Обитель зла» пришла к нему после мощного игрового марафона по первым двум частям серии. Пол Андерсон так долго не выходил из дома, что его потеряли коллеги.
Я тогда купил себе PlayStation 2 с вибрирующим геймпадом: это считалось нереально крутым. И прошел первые две части Resident Evil залпом. Я медленно играю: проходил две недели. Но я так втянулся, что не выходил из дома. Друзья меня потеряли и пришли меня проведать. И они увидели, что глаза у меня красные, щетина на лице, а я им в ответ: «Господи, ну и игра! Я должен снять по ней фильм!».
Режиссер подытожил, что Resident Evil — не просто отличная игра, вдохновленная культовыми фильмами ужасов. Серия отлично демонстрировала и некоторые политические темы. Например, безнаказанность корпораций, что отражено в деятельности «Амбреллы». Для зрителей из США того времени такие идеи были в диковинку. Но японские разработчики опередили даже современные тенденции.
Resident Evil всегда касалась политики. Если сейчас посмотреть на Америку, то мы увидим настолько очевидную корпоративную коррупцию. Япония прошла через это на десять лет раньше Америки. И когда я проходил Resident Evil, то понимал, что именно символизирует корпорация «Амбрелла». Страх перед корпорациями, страх подавления личности.
Следующей частью игровой серии станет Resident Evil Requiem. Хоррор выйдет 27 февраля, а разработчики уже открыли предзагрузку.
Самое дебильное оправдание что я видел ,если бы даже сказал "просто потому что" и то было бы не так дебильно
Потому что ты тупой и в жизни ты некчемное существо!
А что, фильмы классные были.
ракун приветики почему были есть
Это понятно, что и сейчас они есть, просто я про года выхода фильмов.
я понял о чём ты писал как ты как дела ? реквием загружал?
Ээ, зачем спойлерить то?..
Вот как теперь этот фильм пересматривать? Пол Андерсон кака.
Надо в ответку его фильмы тоже проспойлерить! 😁
согласен что потом больше не хотелось спойлеры выкладывать просто всё делать ответочкой)))
Тоже не понимаю хотелок пересказа на экране сюжета игры. Орущие фанатики всё знают, поэтому смысла идти нет, а остальные не оценят)
Потому что Милле Йовович, что "по совершенно случайному стечению обстоятельств" вскоре стала женой режиссёра - была нужна роль, ради которого ввели несуществующего, убогого, предельно мс-шного и абсолютно неинтересного персонажа. То бишь Элис.
А приведенным в посте оправданием можно ж*пу подтереть.
Первая часть была увлекательной. Вторая неплохой. Ну а дальше всё совсем грустно
Лучше бы рассказал, что там сценаристы нюхали и курили во время написания сценария?
Да, во второй части мертвяки прямо из могил вставали. Где такое было в играх резидент ивел?)
ни где в франшизе игр ресидентов не было вставания мертвецов из своих могил.
Всегда мечтал, чтобы хотя бы одну экранизацию игры сделали чисто для геймеров - а именно, полное воплощение знакомого сюжета и образов персонажей со всеми знаковыми моментами и сценами, но с учётом возможностей мастеров кинематографа и талантливой игры актеров. До сих такую экранизацию не сделали 😄, может, разве что Мортал Комбат 1995 подходит, но игровой сюжет был текстовый, так что...
Следующая мечта, чтобы стали экранизировать самые крутые мульты, которые показывали на Fox Kids и Jetix, типа A.T.O.M, Oban Star Racers, W.I.T.C.H., Nascar Racers, Totally Spies, Team Galaxy, Spider-Man Unlimited и т.п. Правда, с появлением Негрикса и прочих отмороженных подписочных контор, я прям молюсь, чтоб они вдруг не вспомнили об этих мультах
Ну The last of us и есть такая экранизация, да, с кастом накосячили, но сюжет кроме одной гомсятины полностью повторяет игру
я тоже
Хренась сказанул.
Так Чужой был изначальным проектом, какое-то нелепое сравнение. В целом удивляет когда эти деятели берут франшизу, снимают отсебятину, а потом удивляются что сняли гомно.
Возможно и правильно, ведь по сути их всех снятых фильмов по RE именно первый его фильм самый нормальный, пусть и не канон
В чем не канон? Есть фильмы есть игры! В чем кайф смотреть одно и тоже?
Какой там ещё канон? Даже номерных частях уже вампиры с оборотнями.