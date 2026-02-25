Режиссер фильма Resident Evil объяснил, почему экранизация не похожа на игру

Режиссер фильма «Обитель зла» рассказал в интервью, почему сюжет экранизации популярного хоррора Resident Evil так отличается от оригинала. Дело в том, что Пол Андерсон специально не хотел создавать простую адаптацию, история в которой известна всем фанатам игры.

Я не хотел делать рабскую экранизацию игры. Это же экшен-хоррор, а в хорроре нельзя сразу же раскрывать все тайны и загадки. Если бы я сделал экранизацию первой части, то зрители знали бы все сюжетные ходы: кто предатель, кто умрет и так далее. Представьте, что вы пошли на «Чужого», но перед сеансом вам сказали: все умрут, но Сигурни Уивер выживет.

Режиссер признался, что снимать картину было довольно легко. Во-первых, разработчики Resident Evil вдохновлялись тем же творчеством, что и Пол Андерсон. Первая часть хоррора сильно опиралась на фильмы Джорджа Ромеро про зомби, а вторая — на работы Джона Карпентера. Об этом Пол Андерсон узнал лично во время встречи с разработчиками Resident Evil.

Также режиссер признался, что сама идея снять фильм «Обитель зла» пришла к нему после мощного игрового марафона по первым двум частям серии. Пол Андерсон так долго не выходил из дома, что его потеряли коллеги.

Я тогда купил себе PlayStation 2 с вибрирующим геймпадом: это считалось нереально крутым. И прошел первые две части Resident Evil залпом. Я медленно играю: проходил две недели. Но я так втянулся, что не выходил из дома. Друзья меня потеряли и пришли меня проведать. И они увидели, что глаза у меня красные, щетина на лице, а я им в ответ: «Господи, ну и игра! Я должен снять по ней фильм!».

Режиссер подытожил, что Resident Evil — не просто отличная игра, вдохновленная культовыми фильмами ужасов. Серия отлично демонстрировала и некоторые политические темы. Например, безнаказанность корпораций, что отражено в деятельности «Амбреллы». Для зрителей из США того времени такие идеи были в диковинку. Но японские разработчики опередили даже современные тенденции.

Resident Evil всегда касалась политики. Если сейчас посмотреть на Америку, то мы увидим настолько очевидную корпоративную коррупцию. Япония прошла через это на десять лет раньше Америки. И когда я проходил Resident Evil, то понимал, что именно символизирует корпорация «Амбрелла». Страх перед корпорациями, страх подавления личности.

Следующей частью игровой серии станет Resident Evil Requiem. Хоррор выйдет 27 февраля, а разработчики уже открыли предзагрузку.