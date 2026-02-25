ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 736 оценок

Режиссер фильма Resident Evil объяснил, почему экранизация не похожа на игру

Simple Jack Simple Jack

Режиссер фильма «Обитель зла» рассказал в интервью, почему сюжет экранизации популярного хоррора Resident Evil так отличается от оригинала. Дело в том, что Пол Андерсон специально не хотел создавать простую адаптацию, история в которой известна всем фанатам игры.

Я не хотел делать рабскую экранизацию игры. Это же экшен-хоррор, а в хорроре нельзя сразу же раскрывать все тайны и загадки. Если бы я сделал экранизацию первой части, то зрители знали бы все сюжетные ходы: кто предатель, кто умрет и так далее. Представьте, что вы пошли на «Чужого», но перед сеансом вам сказали: все умрут, но Сигурни Уивер выживет.

Режиссер признался, что снимать картину было довольно легко. Во-первых, разработчики Resident Evil вдохновлялись тем же творчеством, что и Пол Андерсон. Первая часть хоррора сильно опиралась на фильмы Джорджа Ромеро про зомби, а вторая — на работы Джона Карпентера. Об этом Пол Андерсон узнал лично во время встречи с разработчиками Resident Evil.

Также режиссер признался, что сама идея снять фильм «Обитель зла» пришла к нему после мощного игрового марафона по первым двум частям серии. Пол Андерсон так долго не выходил из дома, что его потеряли коллеги.

Я тогда купил себе PlayStation 2 с вибрирующим геймпадом: это считалось нереально крутым. И прошел первые две части Resident Evil залпом. Я медленно играю: проходил две недели. Но я так втянулся, что не выходил из дома. Друзья меня потеряли и пришли меня проведать. И они увидели, что глаза у меня красные, щетина на лице, а я им в ответ: «Господи, ну и игра! Я должен снять по ней фильм!».

Режиссер подытожил, что Resident Evil — не просто отличная игра, вдохновленная культовыми фильмами ужасов. Серия отлично демонстрировала и некоторые политические темы. Например, безнаказанность корпораций, что отражено в деятельности «Амбреллы». Для зрителей из США того времени такие идеи были в диковинку. Но японские разработчики опередили даже современные тенденции.

Resident Evil всегда касалась политики. Если сейчас посмотреть на Америку, то мы увидим настолько очевидную корпоративную коррупцию. Япония прошла через это на десять лет раньше Америки. И когда я проходил Resident Evil, то понимал, что именно символизирует корпорация «Амбрелла». Страх перед корпорациями, страх подавления личности.

Следующей частью игровой серии станет Resident Evil Requiem. Хоррор выйдет 27 февраля, а разработчики уже открыли предзагрузку.

Источник  
Комментарии:  31
ojibra_6y3oba

Самое дебильное оправдание что я видел ,если бы даже сказал "просто потому что" и то было бы не так дебильно

12
TriumphantSavion

Потому что ты тупой и в жизни ты некчемное существо!

9
sa1958

А что, фильмы классные были.

7
Ivan Lazarev85

ракун приветики почему были есть

sa1958 Ivan Lazarev85

Это понятно, что и сейчас они есть, просто я про года выхода фильмов.

Ivan Lazarev85 sa1958

я понял о чём ты писал как ты как дела ? реквием загружал?

Сергей Понащенко

Представьте, что вы пошли на «Чужого», но перед сеансом вам сказали: все умрут, но Сигурни Уивер выживет.

Ээ, зачем спойлерить то?..

6
SGate

Вот как теперь этот фильм пересматривать? Пол Андерсон кака.

5
Grandshot SGate

Надо в ответку его фильмы тоже проспойлерить! 😁

2
Ivan Lazarev85 Grandshot

согласен что потом больше не хотелось спойлеры выкладывать просто всё делать ответочкой)))

Listoman

Тоже не понимаю хотелок пересказа на экране сюжета игры. Орущие фанатики всё знают, поэтому смысла идти нет, а остальные не оценят)

5
anarhyst737

Потому что Милле Йовович, что "по совершенно случайному стечению обстоятельств" вскоре стала женой режиссёра - была нужна роль, ради которого ввели несуществующего, убогого, предельно мс-шного и абсолютно неинтересного персонажа. То бишь Элис.

А приведенным в посте оправданием можно ж*пу подтереть.

4
Milvago

Первая часть была увлекательной. Вторая неплохой. Ну а дальше всё совсем грустно

Лучше бы рассказал, что там сценаристы нюхали и курили во время написания сценария?

3
kolinmah

Да, во второй части мертвяки прямо из могил вставали. Где такое было в играх резидент ивел?)

1
Ivan Lazarev85 kolinmah

ни где в франшизе игр ресидентов не было вставания мертвецов из своих могил.

Mad IVIax

Всегда мечтал, чтобы хотя бы одну экранизацию игры сделали чисто для геймеров - а именно, полное воплощение знакомого сюжета и образов персонажей со всеми знаковыми моментами и сценами, но с учётом возможностей мастеров кинематографа и талантливой игры актеров. До сих такую экранизацию не сделали 😄, может, разве что Мортал Комбат 1995 подходит, но игровой сюжет был текстовый, так что...

Следующая мечта, чтобы стали экранизировать самые крутые мульты, которые показывали на Fox Kids и Jetix, типа A.T.O.M, Oban Star Racers, W.I.T.C.H., Nascar Racers, Totally Spies, Team Galaxy, Spider-Man Unlimited и т.п. Правда, с появлением Негрикса и прочих отмороженных подписочных контор, я прям молюсь, чтоб они вдруг не вспомнили об этих мультах

2
Ms_M

Ну The last of us и есть такая экранизация, да, с кастом накосячили, но сюжет кроме одной гомсятины полностью повторяет игру

Ivan Lazarev85

я тоже

RoboB
рабскую экранизацию игры

Хренась сказанул.

1
Иван Дайнаков

Так Чужой был изначальным проектом, какое-то нелепое сравнение. В целом удивляет когда эти деятели берут франшизу, снимают отсебятину, а потом удивляются что сняли гомно.

1
ScaryMask

Возможно и правильно, ведь по сути их всех снятых фильмов по RE именно первый его фильм самый нормальный, пусть и не канон

TriumphantSavion

В чем не канон? Есть фильмы есть игры! В чем кайф смотреть одно и тоже?

3
ant 36436

Какой там ещё канон? Даже номерных частях уже вампиры с оборотнями.

1
