Режиссер новой экранизации "Обители зла" доказал свою преданность серии, дважды пройдя Resident Evil Requiem

Режиссер Зак Креггер («Варвар») демонстрирует профессиональный подход к новой киноадаптации Resident Evil. По словам журналистки Deadline Дестини Джексон, он дважды прошел Resident Evil Requiem для глубокого погружения в атмосферу сеттинга, однако, по имеющимся сведениям, он так и не смог завершить прохождение Resident Evil Village, сочтя её наиболее пугающей частью серии.
Мировая премьера нового фильма «Обители зла» запланирована на 18 сентября. По заявлениям режиссера и продюсеров, картина представит полностью автономную историю с собственной идентичностью, не копирующую сюжеты игр, но развивающуюся в рамках знакомой вселенной. Зрителей ожидает интенсивный экшен-хоррор, который создатели описывают как напряженный аттракцион, дистанцирующийся от предыдущих экранизаций.
В игровом сегменте Resident Evil Requiem демонстрирует рекордную динамику: продажи превысили 6 миллионов копий, что сделало проект самым быстрорастущим релизом в истории серии. Сюжетная кампания возвращает Леона Кеннеди в Раккун-Сити, где вместе с новой напарницей Грейс Эшкрофт ему предстоит выживать в столкновениях с опасными мутантами и раскрывать очередную глобальную угрозу.
Судя по тому что они сделали с обители зла в фильмах, вообще их всех поставить к стенке, и растрелять.
Скорее наоборот, если он прошёл аж 2 раза это гoвно, один из худших Резиков в серии на равные с 6 частью, то лишь доказал, что он идиот и любит жрать дерьмо. И ждать от него хорошей экранизации теперь точно не стоит!
Слишком много нелогичности в этой части. И притянуто за уши.
Этот Зак Креггер снимет очередную херню по Резиденту. 😑 Как же не везет этой вселенной с режиссерами
самое главное чтобы в грядущем "сурвайвл-хоррор-романтическом-индийском-комедийном" боевике реализовали новаторскую "реквиемскую" 10/10 механику крафта, думаю многочисленные НОВЫЕ, фик знает откуда взявшиеся, "фанаты" оценят, ну не это ли прекрасно: