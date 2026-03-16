Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 641 оценка

Режиссер новой экранизации "Обители зла" доказал свою преданность серии, дважды пройдя Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Режиссер Зак Креггер («Варвар») демонстрирует профессиональный подход к новой киноадаптации Resident Evil. По словам журналистки Deadline Дестини Джексон, он дважды прошел Resident Evil Requiem для глубокого погружения в атмосферу сеттинга, однако, по имеющимся сведениям, он так и не смог завершить прохождение Resident Evil Village, сочтя её наиболее пугающей частью серии.

Мировая премьера нового фильма «Обители зла» запланирована на 18 сентября. По заявлениям режиссера и продюсеров, картина представит полностью автономную историю с собственной идентичностью, не копирующую сюжеты игр, но развивающуюся в рамках знакомой вселенной. Зрителей ожидает интенсивный экшен-хоррор, который создатели описывают как напряженный аттракцион, дистанцирующийся от предыдущих экранизаций.

В игровом сегменте Resident Evil Requiem демонстрирует рекордную динамику: продажи превысили 6 миллионов копий, что сделало проект самым быстрорастущим релизом в истории серии. Сюжетная кампания возвращает Леона Кеннеди в Раккун-Сити, где вместе с новой напарницей Грейс Эшкрофт ему предстоит выживать в столкновениях с опасными мутантами и раскрывать очередную глобальную угрозу.

Продажи Resident Evil Requiem превысили 6 млн копий всего за 12 дней
z8TiREX8z

Судя по тому что они сделали с обители зла в фильмах, вообще их всех поставить к стенке, и растрелять.

Авраам Линкольн
Скорее наоборот, если он прошёл аж 2 раза это гoвно, один из худших Резиков в серии на равные с 6 частью, то лишь доказал, что он идиот и любит жрать дерьмо. И ждать от него хорошей экранизации теперь точно не стоит!

CAT987g

Слишком много нелогичности в этой части. И притянуто за уши.

Alexandr Shpits

Этот Зак Креггер снимет очередную херню по Резиденту. 😑 Как же не везет этой вселенной с режиссерами

Cavemаn

самое главное чтобы в грядущем "сурвайвл-хоррор-романтическом-индийском-комедийном" боевике реализовали новаторскую "реквиемскую" 10/10 механику крафта, думаю многочисленные НОВЫЕ, фик знает откуда взявшиеся, "фанаты" оценят, ну не это ли прекрасно:

