Режиссер RE: Requiem обсудил философию хорроров и объяснил, как Грейс поможет новичкам понять вселенную Resident Evil

В преддверии релиза хоррор-экшена Resident Evil Requiem, в том числе и на Switch 2, режиссер Коси Наканиси дал большое интервью Nintendo, в котором рассказал о философии серии, связи с классическими играми Nintendo и особенностях новой части.

Наканиси, как давний фанат Nintendo, раскрыл неожиданный источник вдохновения для серии Resident Evil. Оказывается, на создание одного из врагов повлияла классическая игра Zelda II: The Adventure of Link.

Когда я работал над Resident Evil: Revelations, там был враг по имени Skull Millionaire, который носил щит. На самом деле, я впервые упоминаю об этом здесь, но первоисточником для него был тот самый бронированный солдат из The Adventure of Link. Можно сказать, что я вырос на играх Nintendo.

Отвечая на вопрос о природе жанра, Наканиси заступился за хоррор, который часто понимают неправильно. По его мнению, ужасы дают игроку уникальные эмоции, недоступные в других жанрах.

Обычные игры призваны освежать, успокаивать и дарить приятные ощущения. Но правда в том, что хорроры дарят непревзойденное чувство эйфории. Resident Evil - это загадка. Почему этот человек стал таким? Что здесь произошло? Это экстремальная ситуация, в которой ярче всего проявляется человеческая природа. Привлекательность игры - в перевороте: за страхом следует облегчение, а затем - разгадка тайны.

Сюжет Requiem строится вокруг двух главных героев с разным опытом. Леон Кеннеди, легенда вселенной, возвращается в Раккун-Сити спустя почти 30 лет, что станет важной вехой в его истории. Второй протагонист - Грейс, новый аналитик ФБР, для которой встреча с зомби станет первым шоком.

Грейс ничего не знает об истории Resident Evil или корпорации Амбрелла. В Requiem вы будете постигать историю биологического террора вместе с ней. Почему появляются зомби? Почему произошла катастрофа? Это позволяет пережить опыт взросления и знакомства с миром заново.

Разработчики добавили в игру уникальную механику: зомби в Requiem сохранили отголоски своей профессии и привычек из прошлой жизни. Например, зомби-доктор будет пытаться проводить хирургические операции, а зомби-уборщик - натирать зеркала до блеска.

Понимая их поведение, игрок получает новые возможности. Вы можете понять, как провести зомби или обойти его, а не вступать в бой. Иногда безопаснее вернуться назад. Игроки смогут принимать тактические решения, используя особенности противников.

Технически игра оптимизирована под возросшую мощность Nintendo Switch 2: команда опасалась проблем с производительностью, но в итоге была впечатлена плавностью даже в портативном режиме. Resident Evil Requiem станет одной из первых крупных игр на новой консоли, и разработчики рассчитывают, что портативный формат с возможностью игры в компании друзей добавит хоррору нового шарма.

Я буду рад, если люди, которые обычно не играют в Resident Evil, попробуют Requiem и поймут: "Ах, так вот в чем прелесть Resident Evil!" Мы упаковали в игру все очарование серии, от простых до хардкорных уровней сложности. Играйте вместе с Грейс и Леоном.