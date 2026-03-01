Режиссер Resident Evil Requiem назвал игру отличным стартом для погружения в лор франшизы

Руководитель разработки Resident Evil Requiem Коси Наканиши (ранее работавший над RE7) официально позиционирует проект как оптимальную отправную точку для знакомства с культовой франшизой.
В интервью Nintendo of America он пояснил, предварительное знакомство с франшизой не является критическим фактором, так как изучение предыдущих частей в будущем лишь придаст сюжету дополнительную глубину через узнавание контекста. Наканиши подчеркнул, что данный проект является наиболее открытым для новой аудитории.
Даже если Resident Evil Requiem станет вашим первым опытом в серии, вы все равно сможете насладиться игрой, независимо от того, насколько хорошо вы знакомы с серией. Знание предыстории не является критическим фактором; напротив, последующее прохождение старых частей лишь дополнит картину, создавая эффект приятного узнавания деталей. Это максимально доступный проект для новичков.
Стратегия разработчиков подтверждается высокими показателями вовлеченности новой аудитории и положительными отзывами профильных СМИ. Благодаря сочетанию интуитивно понятных игровых механик и локального сюжета, Requiem успешно выполняет роль «входных ворот» в серию. Таким образом, проект минимизирует порог вхождения, предлагая современный уровень графики и геймплея, который не перегружает игрока излишне сложным лором прошлых десятилетий.
Resident Evil Requiem уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.
