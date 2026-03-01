ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 950 оценок

Режиссер Resident Evil Requiem назвал игру отличным стартом для погружения в лор франшизы

Gruz_ Gruz_

Руководитель разработки Resident Evil Requiem Коси Наканиши (ранее работавший над RE7) официально позиционирует проект как оптимальную отправную точку для знакомства с культовой франшизой.

Полная предыстория и лор хоррора Resident Evil Requiem

В интервью Nintendo of America он пояснил, предварительное знакомство с франшизой не является критическим фактором, так как изучение предыдущих частей в будущем лишь придаст сюжету дополнительную глубину через узнавание контекста. Наканиши подчеркнул, что данный проект является наиболее открытым для новой аудитории.

Даже если Resident Evil Requiem станет вашим первым опытом в серии, вы все равно сможете насладиться игрой, независимо от того, насколько хорошо вы знакомы с серией. Знание предыстории не является критическим фактором; напротив, последующее прохождение старых частей лишь дополнит картину, создавая эффект приятного узнавания деталей. Это максимально доступный проект для новичков.

Стратегия разработчиков подтверждается высокими показателями вовлеченности новой аудитории и положительными отзывами профильных СМИ. Благодаря сочетанию интуитивно понятных игровых механик и локального сюжета, Requiem успешно выполняет роль «входных ворот» в серию. Таким образом, проект минимизирует порог вхождения, предлагая современный уровень графики и геймплея, который не перегружает игрока излишне сложным лором прошлых десятилетий.

Детальный разбор всех концовок в Resident Evil Requiem и сцены после титров хоррора

Resident Evil Requiem уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.

23
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Zodiac169

Ммм это тот дигрод что писал сюжет к 7ке и тот дигрод что сделал очередного нового персонажа пустышку и этот же дигрод переломал весь лор серии. Что переодически проходя этот кусок стирильного дерьма, возникает та самая фраза из фильма "а какого хрена?"

18
Ba1istiquePro

только дегрод, пишет слово дегрод, через и, также как перИодически

10
Zodiac169 Ba1istiquePro

Пиши по сути, в школе возле доски будешь хвастаться перед училкой своим знанием провописания)

4
Ba1istiquePro Zodiac169

по-сути, dura

1
Great-heartedElio

Входные ворота это 3,4 часть, а эта душнина с хождением туда-сюда за отвёртками и камешками новую аудиторию только отпугнёт

11
Алиса Гробовски

Пчел,ты щас 1 и 2 часть описал

5
HerFinalBoss

Ну ты и перданул. Хождение туда-сюда и собирательство - это буквально ядро игр серии. А в Реквиеме этого вообще минимум. Даже душных загадок нет.

2
KoreanLoki

Этим косоглазым срать на лор и на серию, они делают так чтобы купили высер с одинаковыми именами в субтитрах и одинаковым названием на коробке. А для тех кто таких имен в субтитрах не знает, чтоб играл не читая и не задавал вопросов. Почему бомжеватый педик челочник пенсионного возраста на порше катается и гамильтон на руку надел? Видать какой-то важный чел - скажет стартующий погружение в лор новый «фанат серии», и забудет об этом на 4 года, чтобы потом всем доказывать в 10 части что они не понимают отсылок и не знают лора.

9
Newworld_DESTROYER

да мы знаем, уже привыкли к сюжетам на уровне фанфика

4
JohnyKitamao

это как так? врубаешь такой 9тку и со старта показывают что главный герой заражен, а чем как и почему хз, ведь ты не играл в 4

4
KoreanLoki

Какой он там главный с 30% экранного времени. Чисто пасхалка для стариков, которые еще ремейк четверки помнят из бородатого 2023го

4
HerFinalBoss KoreanLoki

Смеюсь с того, что один чел, который не играл в новую игру, что-то объясняет второму челу, который тоже не играл.

askazanov

Не отличный, а заезженный)

3
J a r v i s

Весь лор Requiem: Леон намочил прививку, а Грейс просто лазит по заброшкам и боится своей тени.

3
Лидер Мур

пройди игру сначала, потом пиши, нулевой.

МАХАН МАХАНОВИЧ

А зачем тогда говорили что это для фанатов? Не покупают типа?

2
LinearFelix

это победа товарищи во все игры можно играть почти в день выхода нас щас не кто не остановит

1
sa1958

Главное не увязнуть в тине, при погружении.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ