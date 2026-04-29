Режиссер Resident Evil Requiem назвал кольцо Леона простым символом его взросления и внутренних перемен

С самого момента выхода Resident Evil: Requiem внимание фанатов приковал один элемент: кольцо на пальце Леона, которое породило шквал дискуссий и теорий о том, кто же стала женой героя. Однако теперь директор игры Коси Наканиси (Koshi Nakanishi) раскрыл, что предназначение этого предмета было совсем иным.

В недавнем заявлении Наканиши пояснил, что кольцо задумывалось как визуальный символ старения Леона. Для команды разработчиков было важно показать, что персонаж не стоит на месте. Аксессуар служит маркером того, что его личная жизнь продвинулась вперед и за пределами боевых миссий, символизируя новый этап в его судьбе.

Геймдиректор признал, что реакция публики оказалась более бурной, чем ожидалось. Он планировал, что кольцо станет почти незаметной деталью, своего рода секретом для самых внимательных игроков:

«Я думал, что это просто подчеркнет изменения в Леоне по мере его взросления. В финале Requiem личность его партнерши не имеет значения, но, похоже, всё пошло не так, как я задумывал. Если бы мы сделали на этом акцент в той сцене, это затмило бы всё остальное, особенно для фанатов Леона. Поэтому я хотел, чтобы это было чем-то, что замечаешь лишь со временем, в духе: "А? Если присмотреться, он что, носит кольцо?!"»

Resident Evil Requiem доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.