Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 617 оценок

Режиссер Resident Evil: Requiem объяснил, почему главным героем продолжения стал Леон Кеннеди, а не Крис Редфилд

2BLaraSex 2BLaraSex

В новом интервью на Future Games Show режиссер предстоящей игры Resident Evil: Requiem Коши Наканиши рассказал, почему главным героем продолжения стал Леон Кеннеди, а не Крис Редфилд, чью историю, казалось бы, продолжил финал Resident Evil Village. Как рассказал режиссер, такая смена протагониста - давняя традиция серии.

Думаю, это распространенная ситуация с играми серии Resident Evil, когда мы не продолжаем сюжетную линию, оставленную в предыдущей игре. Например, Resident Evil 6 завершилась намеком на Джейка, но в Resident Evil 7 главным героем стал совершенно другой персонаж.
Таким образом, существует множество параллельных сюжетных линий, и мы просто выбираем, на чем сфокусироваться в данный момент. Это не значит, что другие персонажи пропали - они просто где-то там, продолжают свое дело, но мы пока не показываем это игрокам.

Таким образом, разработчики подчеркивают, что смена главного героя не связана с сюжетной "смертью" Криса или завершением его арки. Она отражает полицентричный характер вселенной Resident Evil, где истории разных персонажей могут развиваться параллельно. В конце Наканиши добавил, что Крис тоже где-то в мире вовсю занят своим заданием, просто сейчас мы следим не за его историей.

Комментарии:  22
Handsome_Shepard

Всё банально просто. Челкастый просто лучше игры продает, чем Крис)

13
Беккер5443

Вооще то они оба брутально смотрятся, один по стэлсу, а другой военая подготовка.

3
OilStox2 Беккер5443

Ну хз, Леон никогда не стелсил у обоих хорошая военная подготовка

ZAUSA

Геи и бабы больше любят Леона. Столько тем про внешность...

7
Rio17

Стрёмный ты человек. А может, Леон нравится всем, потому что в нём есть доброта к окружающим? Об этом ты не подумал сразу? Гей, свечку держал что ли за всех?

7
ZAUSA Rio17

А остальные герои злые к окружающим?

Только недавно была тема про куртки Леона.

Sheffskiy

Тебе нравится значит

KeyMaelorin

А другой старичелло уже для ре10,ре11 какого нибудь. Так что нормально. И там для него боевую систему придётся придумать ещё хлеще, чем для ре9. Так что боевые возможности леона на старости лет не предел.

2
KeyMaelorin

Или другой старичелло для ааа спин офф какого нибудь. Так что не беда.

1
Double Doza

согласен игры с леоном намного успешнее и лучше продаются да и сами кепкум из леона не делает идиота как из криса

1
FilthyZachary

Да просто Крис уже всех заколебал! Он присутствовал почти в каждой прошлом Резиденте помимо ремейков и Ревалейшенс 2!

Беккер5443

Я ж гоаорил аж два уже)))

Беккер5443

Потому что им понадоело его выпускать аж дважды уже, Леону тоже надо выйти в свет.

opexdisturbed

Нам кажется, что Леона показывают слишком часто из-за ремейков 2 и 4 частей. По факту он, как играбельный персонаж, только в этих частях и был). Итого, всего 3 появления, включая реквием. У Криса, появления как играбельного перса, были в 1 и 5 частях. Скорее всего, следующая часть будет уже с ним. Хотя, лично я уже не вижу его как играбельного персонажа. После деревни он стал неубиваемой машиной. Единственное, что с ним геймплейно будет похоже на резидент, это сувайвл стелс хоррор. Типа он поневоле куда-то попал и ему там придется выживать проявляя свои навыки. А-ля метал гир солид, но в мире резидента). Ну и конечно локация, которая приходит на ум - это штаб самой амбрелла. Не ее подразделения, как во всех частях, а именно головной офис-база, где-нибудь на острове.

UndisturbedAimee

Крис появляется чуть ли не в каждой части. В первой, в оригинале второй в доп режиме, в одном из эпилогов 3, код веронике, реве 1, 5,6,7,8. Играбелен он в 1,код веронике, реве 1,5,6,7 и 8. Да и какая амбрелла? Она закрылась в 2003

loyless

ты забыл revelations/veronica/6/village/ - он играбельный только в номерные катаешь резики чтоли?

Антон Радикалушкин

Важно ещё как часто кого из персонажей упоминают в медиа. До сих пор в инете часто можно встретить упоминания о культовости 4 части и Леона.

В резиках Леон почаще встречается и чаще в главной роли.

5 cgi фильмов с Леоном. Из игр re 2, re 2 remake,re 4, re 4 remake,gaiden, re 6, umbrella chronicles, dark side chronicles, реквием, operation raccoon city, а re 4 так вообще переиздавался фиг знает сколько раз напоминая миру о Леоне. 5 часть с Крисом так не переиздавали :)

Крис был в ре 1,ре 1 ремейке, дарк сайд, Амбрелла хроники, откровения, ган сурвайв 2, 7-8, 5, 6 и 2 мультиках.

EmotionalHarvard

Сколько слежу за серией, лично мне понятно что Леон на данный момент главный представитель франшизы, Крис свернул не туда, накачавшись стероидами и долбя булыжник кулаком (надо быть совсем съехавшим), я понимаю что после Code of Veronica (борьбы с Вескером) он видимо решил походить в спорт зал, хотя логика слабая - иметь "гору" мышц сражаясь против биооружия, наоборот нужно быть проворнее как кошка, а не как танк. 8ая часть еще сильнее сделала на нём отрицательный акцент. Единственный представитель мужского пола незапятнанный на данный момент во франшизе является именно Леон, хотя 9ая часть вполне может это исправить, в игре как мы видели по роликам будет много жестокости.

HerFinalBoss

А не объяснили, почему в геймплейных роликах такая убогая анимация? Почему предметы и персонажи проходят сквозь текстуры и тп?

