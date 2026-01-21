Режиссер Resident Evil: Requiem объяснил, почему главным героем продолжения стал Леон Кеннеди, а не Крис Редфилд

В новом интервью на Future Games Show режиссер предстоящей игры Resident Evil: Requiem Коши Наканиши рассказал, почему главным героем продолжения стал Леон Кеннеди, а не Крис Редфилд, чью историю, казалось бы, продолжил финал Resident Evil Village. Как рассказал режиссер, такая смена протагониста - давняя традиция серии.

Думаю, это распространенная ситуация с играми серии Resident Evil, когда мы не продолжаем сюжетную линию, оставленную в предыдущей игре. Например, Resident Evil 6 завершилась намеком на Джейка, но в Resident Evil 7 главным героем стал совершенно другой персонаж.

Таким образом, существует множество параллельных сюжетных линий, и мы просто выбираем, на чем сфокусироваться в данный момент. Это не значит, что другие персонажи пропали - они просто где-то там, продолжают свое дело, но мы пока не показываем это игрокам.

Таким образом, разработчики подчеркивают, что смена главного героя не связана с сюжетной "смертью" Криса или завершением его арки. Она отражает полицентричный характер вселенной Resident Evil, где истории разных персонажей могут развиваться параллельно. В конце Наканиши добавил, что Крис тоже где-то в мире вовсю занят своим заданием, просто сейчас мы следим не за его историей.