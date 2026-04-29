Режиссер Resident Evil Requiem объяснил, почему игра сменила вектор с "боевика с Леоном" на хоррор-дуэт

Недавний успех Resident Evil Requiem заставил фанатов вновь обсуждать творческие решения Capcom, в частности — неожиданное выдвижение новой героини Грейс на передний план.

Как выяснилось из откровений режиссера Коси Наканиси, изначально проект планировался как сольное приключение Леона С. Кеннеди, действие которого полностью разворачивалось в Раккун-Сити. Однако разработчики столкнулись с проблемой: возвращение ветерана серии в знакомые декорации само по себе не способно обеспечить нужный уровень напряжения.

По мнению Наканиси, многоопытный Леон слишком эффективно справляется с угрозами, что входило в резонанс с желанием команды создать по-настоящему пугающий хоррор. Именно поэтому роль Грейс, которая изначально была лишь второстепенным персонажем, была расширена до полноценного протагониста.

Режиссер объяснил это решение следующим образом:

«Изначальная концепция проекта была "Леон и Раккун-Сити". Однако мы посчитали, что этого самого по себе будет недостаточно для создания по-настоящему захватывающего хоррора. В процессе детальной проработки линии Грейс, которая изначально планировалась лишь как второстепенный персонаж, игра превратилась в историю с двумя главными героями».

Трансформация структуры повествования позволила разработчикам достичь необходимого баланса между экшеном и выживанием. Пока Леон отвечает за динамичные боевые сцены, секции за Грейс возвращают серию к истокам «уязвимого» хоррора. В конечном итоге именно этот дуэт стал фундаментом Resident Evil Requiem, позволив игрокам взглянуть на катастрофу в Раккун-Сити одновременно глазами профессионального агента и человека, для которого каждый шаг в тени становится борьбой за жизнь.