Режиссер Resident Evil Requiem объяснил, почему игра сменила вектор с "боевика с Леоном" на хоррор-дуэт

Недавний успех Resident Evil Requiem заставил фанатов вновь обсуждать творческие решения Capcom, в частности — неожиданное выдвижение новой героини Грейс на передний план.
Как выяснилось из откровений режиссера Коси Наканиси, изначально проект планировался как сольное приключение Леона С. Кеннеди, действие которого полностью разворачивалось в Раккун-Сити. Однако разработчики столкнулись с проблемой: возвращение ветерана серии в знакомые декорации само по себе не способно обеспечить нужный уровень напряжения.
По мнению Наканиси, многоопытный Леон слишком эффективно справляется с угрозами, что входило в резонанс с желанием команды создать по-настоящему пугающий хоррор. Именно поэтому роль Грейс, которая изначально была лишь второстепенным персонажем, была расширена до полноценного протагониста.
Режиссер объяснил это решение следующим образом:
«Изначальная концепция проекта была "Леон и Раккун-Сити". Однако мы посчитали, что этого самого по себе будет недостаточно для создания по-настоящему захватывающего хоррора. В процессе детальной проработки линии Грейс, которая изначально планировалась лишь как второстепенный персонаж, игра превратилась в историю с двумя главными героями».
Трансформация структуры повествования позволила разработчикам достичь необходимого баланса между экшеном и выживанием. Пока Леон отвечает за динамичные боевые сцены, секции за Грейс возвращают серию к истокам «уязвимого» хоррора. В конечном итоге именно этот дуэт стал фундаментом Resident Evil Requiem, позволив игрокам взглянуть на катастрофу в Раккун-Сити одновременно глазами профессионального агента и человека, для которого каждый шаг в тени становится борьбой за жизнь.
За Леона супер не интересно играть было. Проходил за него с читами.
И это было хорошим решением, хоррор составляющая за Грейс действительно получилась страшной. А за Леона уже такой экшен. Игра не дает заскучать, потому что геймплей меняется
Где вы в резидентах хоррор находите, обычный шутан в темноте с ебаками.
Да челик шляпу откровенную несет. В RE3 (оригинал) Джилл уже была не пальцем деланная и прошедшая через особняк с зомбаками, но фирменное STARS заставляло сраться и убегать сверкая пятками. В The Evil Within детектив тоже был жизнью битый, но монстры были такие, что будь он хоть Рембо - они ему давали люлей просто потому что такие правила. Да и в RE2 Remake герои пугались от каждого чиха сколько, первые 10 мин?
Поэтому даже с Леоном можно было провернуть фокус чтобы он снова стал уязвимым - добавить соответствующих ваншотящих монстров и жуткого бодихоррора, чтобы монстры пугали. А так - кого пугаться, грязных зомби и иссохщих зомби-скелетов? Тем более, что секция в темной очистной какое-то напряжение все же вызывала.
Поэтому это было исключительно их решение сделать именно такой гейм дизайн за Леона - с залитым светом непугающим Раккун Сити.
Во 2. "по-настоящему захватывающий хоррор" был RE2R, где была кровища и кишки по стенам, а тут - красивые, но не страшные локации.
Леон Кеннеди и хоррор. Они реально допускали, что такой проект вообще возможно выпустить? Чувак чапалахи стабильно выписывает с четвертой части, приправляя это нефильтрующимся пафосным базаром и они думали, что смогут ему устроить "кошмар"? Интересные эти ваши японцы