Режиссер Resident Evil Requiem пообещал в будущем раскрыть имя жены Леона С. Кеннеди

С момента выхода хоррора Resident Evil Requiem в феврале этого года фанатов по всему миру мучает один и тот же вопрос: с кем же остепенился любимец публики Леон Кеннеди? Внимательные игроки, добравшиеся до разблокировки концепт-артов после прохождения игры, заметили на безымянном пальце героя обручальное кольцо. Однако игра хранит молчание о том, кто же его счастливая избранница. В рядах фанатов разгорелись нешуточные споры: одни ставят на загадочную Аду Вонг, другие видят в роли жены Клэр Рэдфилд, а некоторые и вовсе уверены, что Леон сочетался узами брака с Шерри Биркин.

Желая раз и навсегда разрешить этот детектив, издание Eurogamer обратилось напрямую к Capcom. И, к удивлению, получило ответ от самого режиссера Resident Evil Requiem - Коси Наканиши. Однако надеждам узнать имя избранницы вот прям сразу не суждено было сбыться.

Когда-нибудь ответ станет известен, но не сейчас. В финальной сцене мы хотели донести до игроков простую мысль: теперь у Леона есть "место, куда можно вернуться“. Мы хотим, чтобы вы сами представили те мирные мгновения, которые он там проводит. Леон - человек, который никогда не говорит вслух о действительно важных вещах. Но он, не колеблясь ни секунды, пожертвует собой ради спасения жизни, оказавшейся рядом. Так что же означает это кольцо? Решимость? Или обет?

Пока фанаты строят теории и анализируют каждый кадр в поисках подсказок, сам Resident Evil Requiem продолжает триумфальное шествие. Релиз прошлого месяца оказался более чем успешным: продажи игры по всему миру уже перешагнули рубеж в 6 миллионов копий, что сделало Requiem самой быстропродаваемой игрой в истории серии.

На волне успеха Capcom уже подтвердила разработку нового сюжетного дополнения. По словам издателя, оно позволит игрокам "еще глубже погрузиться в мир Реквиема". Быть может, именно в DLC нас наконец-то познакомят с таинственной избранницей Леона или хотя бы дадут более явную подсказку?