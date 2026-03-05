Режиссер Resident Evil Requiem сдался под наплывом фанатских вопросов и подтвердил, что Леон выбрал Аду Вонг

Создатели видеоигр обожают оставлять недосказанности и многозначительные намеки, заставляя геймеров годами спорить на форумах. Однако иногда геймерское любопытство берет верх, и тайное становится явным гораздо быстрее, чем задумывалось изначально — особенно если дело касается личной жизни главных любимцев культовой серии хорроров.

Практически сразу после релиза Resident Evil Requiem самой горячей темой для обсуждения стал статус Леона С. Кеннеди. Внимательные игроки обнаружили кольцо на безымянном пальце ветерана серии, что спровоцировало настоящую бурю теорий и спекуляций на тему того, кто же смог охомутать агента. Подробнее о самых популярных версиях можно узнать в нашем разборе главного слуха вокруг игры:

Но весьма забавно, что жизнь этих фанатских теорий оказалась рекордно короткой. Интригу разрушил не инсайдерский слив датамайнеров, а сам ключевой разработчик проекта, который попросту сдался под шквалом сообщений в социальных сетях. Самые нетерпеливые поклонники пошли напролом и начали заваливать личные сообщения режиссера игры Коси Наканиси в социальных сетях вопросами о жене Леона. Наканиси оказался удивительно открытым к общению. В ответ на сообщения о том, кому принадлежит сердце протагониста, он дал четкие ориентиры.

Requiem не говорит об этом прямо, но если вы играли в предыдущие игры серии, то должны сами всё понять! Спасибо за игру!

— ответил Наканиси первому пользователю.

На этом фанаты не остановились. В ответ на прямое утверждение-вопрос другого геймера: «Леон и Ада женаты?», разработчик не стал открещиваться стандартным "без комментариев", а поддержал диалог фразами: «Вы понимаете, о чем я» и «Вы ведь уже сами знаете ответ, не так ли?».

Хотя формально режиссер не назвал имя вслух, контекст переписок стал официальным подтверждением того, в чем игроки и так догадывались. Знаменитая история «кошки-мышки», тянущаяся со времен трагедии в Раккун-Сити, наконец подошла к счастливому финалу, а социальные сети франшизы теперь пестрят поздравлениями в адрес «миссис Ады Вонг Кеннеди».