Режиссёр RE Requiem подтвердил, что монстр-сталкер - не Лиза Тревор, рассказал о размере команды и боевой системе

Resident Evil Requiem от Capcom продолжает нагнетать ожидание перед релизом. Режиссёр Коси Наканиши рассказал подробности о монстрах, игровом процессе и процессе разработки в новом интервью Denfaminicogamer. Наканиши, ранее руководивший Resident Evil 7 и Resident Evil Revelations, разобрался с фанатскими теориями и рассказал о том, как команда подходит к работе над девятой частью основной серии.

Одной из главных тем для обсуждения стало огромное существо, преследующее главную героиню Грейс в превью-сборках. Фанаты предполагали, что это существо может быть связано с Лизой Тревор, трагической фигурой из оригинального ремейка Resident Evil. Наканиши развеял эти слухи, объяснив, что сходство возникло из-за звуковых вставок.

На самом деле, текущая версия голоса существа ещё не финальная. И, честно говоря, мы используем голос Лизы в качестве основы для временного аудио. Можете смело использовать это в заголовке вашей статьи: «На самом деле это была не Лиза».

Наканиши также пролил свет на масштаб разработки. В процессе разработки Requiem задействовано более 150–200 сотрудников компании, а также сотрудники отделов исследований и разработок и команды технических художников.

Одно из самых заметных изменений — возможность переключать ракурсы, позволяя игрокам выбирать между видом от первого и третьего лица. Наканиши объяснил, что такой двойной подход был разработан, чтобы привлечь как любителей хорроров, так и игроков, которым вид от первого лица кажется слишком сложным. «Наличие персонажа перед вами даёт определённое чувство безопасности», — сказал он, противопоставляя повышенный страх от первого лица относительному комфорту вида от третьего лица.

Бой был ещё одним ключевым моментом. Хотя ранние превью показывали Грейс беззащитной, Наканиши заверил фанатов, что традиционная механика выживания вернётся.

Она будет получать оружие. Основные элементы Biohazard включают в себя хоррор как основу, бои, исследование и управление ресурсами.

Хотя конкретные детали оружия остаются в тайне, Наканиши намекнул, что в этой части дебютирует совершенно новое вооружение. Интересно, что он отметил, что когда Грейс несёт тяжёлое снаряжение, её анимация будет отражать эту тяжесть, добавляя элемент реализма в её борьбу за выживание.

Заглядывая вперёд, Наканиши рассказал о более широком развитии хоррор-игр. Он назвал технологические достижения, такие как виртуальная реальность, многопользовательский режим и передовые методы рендеринга, такие как трассировка пути, ключевыми факторами инноваций в жанре. «Суть страха не изменилась. Тем не менее, благодаря влиянию технологий появилось так много игр ужасов», — сказал он, предположив, что развивающееся оборудование и инструменты дизайна продолжают формировать восприятие ужаса.

И Наканиши, и продюсер Масато Кумазава подчеркнули свою решимость сделать Requiem запоминающейся номерной частью серии. «Создать страшную и весёлую Biohazard — вот и всё», — заключил Наканиши, в то время как Кумазава подчеркнул важность баланса между эмоциональными взлетами и падениями для максимального вовлечения игрока.