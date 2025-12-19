Режиссёр Resident Evil Requiem намекнул на появление других играбельных персонажей

На The Game Awards Capcom положила конец интриге, официально подтвердив участие Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem. Он будет играбельным персонажем, как и Грейс Эшкрофт. Но состав персонажей может расшириться в ближайшем будущем.

В интервью 4Gamer режиссёр Коши Наканиси, возможно, намекнул на возвращение других культовых персонажей в Requiem. Конечно, он был осторожен в своих комментариях.

Играбельными персонажами будут Грейс и Леон. Что касается остальных персонажей, вам придётся подождать, пока вы не поиграете в игру!

Наканиси, возможно, имел в виду присутствие Розмари Уинтерс, информация о которой просочилась в сеть через предзаказы на GameStop. Напоминаем, что демонстрация Resident Evil Showcase состоится в начале 2026 года.