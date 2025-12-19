ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 568 оценок

Режиссёр Resident Evil Requiem намекнул на появление других играбельных персонажей

monk70 monk70

На The Game Awards Capcom положила конец интриге, официально подтвердив участие Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem. Он будет играбельным персонажем, как и Грейс Эшкрофт. Но состав персонажей может расшириться в ближайшем будущем.

В интервью 4Gamer режиссёр Коши Наканиси, возможно, намекнул на возвращение других культовых персонажей в Requiem. Конечно, он был осторожен в своих комментариях.

Играбельными персонажами будут Грейс и Леон. Что касается остальных персонажей, вам придётся подождать, пока вы не поиграете в игру!

Наканиси, возможно, имел в виду присутствие Розмари Уинтерс, информация о которой просочилась в сеть через предзаказы на GameStop. Напоминаем, что демонстрация Resident Evil Showcase состоится в начале 2026 года.

25
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Onzis

если есть Леон там и Ада Вонг будет

8
MNM 777

может это будет Крис со свои валуном из 5 части )

8
Антон Патриарх Логвинов

Хватит.

4
sa1958

То одна, теперь двое, скоро со всех резиков всех соберут, и всей толпой пойдём нечисть мочить, а не прятаться по углам.

1
FilthyZachary

По сети щас очень активно ходят слухи что Ада Вонг будет главным злодеем в этой игре и Леон должен будет убить ее в конце!

1
CyberDark

Лучше бы он её под конец наконец то вы...бал! Если она будет главным злодеем, то наверно таким же, как Крис в восьмерке

Resplaytor

Будет Ада по любому, уже и инфа по ней есть

1
ChaosFive555

Сейчас активисты либо возрадуются , если там будут персонажи их любимого цвета или пола , либо оскорбятся.