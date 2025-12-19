Режиссёр Resident Evil Requiem намекнул на появление других играбельных персонажей

На The Game Awards Capcom положила конец интриге, официально подтвердив участие Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem. Он будет играбельным персонажем, как и Грейс Эшкрофт. Но состав персонажей может расшириться в ближайшем будущем.
В интервью 4Gamer режиссёр Коши Наканиси, возможно, намекнул на возвращение других культовых персонажей в Requiem. Конечно, он был осторожен в своих комментариях.
Играбельными персонажами будут Грейс и Леон. Что касается остальных персонажей, вам придётся подождать, пока вы не поиграете в игру!
Наканиси, возможно, имел в виду присутствие Розмари Уинтерс, информация о которой просочилась в сеть через предзаказы на GameStop. Напоминаем, что демонстрация Resident Evil Showcase состоится в начале 2026 года.
если есть Леон там и Ада Вонг будет
может это будет Крис со свои валуном из 5 части )
Хватит.
То одна, теперь двое, скоро со всех резиков всех соберут, и всей толпой пойдём нечисть мочить, а не прятаться по углам.
По сети щас очень активно ходят слухи что Ада Вонг будет главным злодеем в этой игре и Леон должен будет убить ее в конце!
Лучше бы он её под конец наконец то вы...бал! Если она будет главным злодеем, то наверно таким же, как Крис в восьмерке
Будет Ада по любому, уже и инфа по ней есть
Сейчас активисты либо возрадуются , если там будут персонажи их любимого цвета или пола , либо оскорбятся.