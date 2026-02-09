Режиссёр Resident Evil Requiem обсудил эндгейм- контент

В интервью директор Коcи Наканиси поделился новыми подробностями о Resident Evil Requiem, обсудив реиграбельность. Наканиси поделился хорошими новостями со всеми давними поклонниками, которым не хватает игры даже после финальных титров: гейм-директор обещает специальные системы для постсюжетного периода.

Хотя он держал конкретные детали в секрете, он намекнул, что эти системы призваны поддерживать мотивацию игроков «в течение длительного времени». Вполне возможно появление нового режима «Наёмники» или «Рейд», как в почти каждой основной части серии.

Позже в интервью Наканиси также спросили о возможном возвращении культовых монстров. Он загадочно намекнул:

Я не могу сказать наверняка, но я не думаю, что элементы, на которые все надеются, не существуют.

Наконец, директор игры ещё раз подчеркнул, что показанные до сих пор локации и текущая предварительная демоверсия изображают не сам Ракун-Сити, а расположенный неподалёку санаторий. Только в финальной версии игры путешествие приведёт игроков непосредственно в руины печально известного города.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК.