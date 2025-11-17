Режиссёр Resident Evil Requiem предупреждает игроков о фейках вокруг ожидаемого хоррора

Фанаты Resident Evil настолько хотят увидеть возвращение культовых героев, что разработчикам снова приходится остужать накал теорий от поклонников. На этот раз поводом стал очередной «слив о возвращении Леона». По сети разошлись изображения Леона С. Кеннеди с повязкой на глазу, якобы из Resident Evil Requiem. Режиссёр проекта Масато Кумадзава подтвердил: эти кадры полностью сфабрикованы и не имеют отношения к игре.

В свежем интервью Кумадзава подчеркнул, что поклонникам не стоит доверять никаким «утечкам», не подтверждённым официально. По словам разработчика, в эпоху, когда ИИ способен генерировать реалистичные фото и видео, подобные фейки становятся неизбежной частью информационного поля. Именно поэтому команда советует ориентироваться только на материалы Capcom, а слухи о Леоне называть так, как он и выразился: «fake news».

При этом режиссёр рассказал и о других важных деталях Requiem. Девелоперы не планируют до релиза выпускать демоверсию, поскольку сосредоточены исключительно на завершении основной игры. Отдельно Кумадзава отметил, что возвращение к теме Раккун-Сити и интеграция элементов из Resident Evil Outbreak — часть празднования 30-летия серии, но знание старых игр не будет обязательным для понимания нового сюжета. Авторы стремятся сделать Requiem самостоятельным произведением с акцентом на новой героине, Грейс Эшкрофт, и двух режимах камеры, между которыми игрок сможет свободно выбирать.

Новая порция информации органично перекликается с предыдущими обсуждениями вокруг Requiem — в частности, с тем, как разные ракурсы и режимы камеры способны менять восприятие хоррора. Эти решения команда продолжает рассматривать как один из ключевых инструментов воздействия на атмосферу.

Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series S|X, PS5 и Switch 2.