Режиссёр Resident Evil Requiem рассказал, какой именно элемент сделает хоррор по-настоящему уникальным

В свежем номере журнала Famitsu опубликовано интервью с режиссёром Resident Evil Requiem Кодзи Накаиси, где он раскрыл новые детали об атмосфере и механиках игры. По его словам, главной особенностью девятой части станет неожиданный облик и поведение заражённых, которые будут совершенно не похожи на привычных зомби из прошлых частей серии.

Накаиси отметил, что хотел «создать существ, которых игрок не сможет предсказать». Хотя враги внешне напоминают классических зомби, в самой игре это слово ни разу не упоминается. Они описываются как заражённые вирусом люди, одержимые желанием поедать других, однако их происхождение и мотивы скрывают более глубокую тайну. Разработчик подчеркнул, что именно монстры и новая система боя станут основой уникальности Resident Evil Requiem.

Мы старались сделать врагов, которых невозможно понять с первого взгляда. Хотелось, чтобы игрок не знал, чего ожидать. Чтобы каждое столкновение было тревожным и заставляло задаваться вопросами о природе этих созданий.

— сказал Накаиси

Кроме того, в Requiem полностью отсутствуют рукопашные атаки вроде ударов или пинков, характерных для Resident Evil 4 и Village. Вместо этого игра делает упор на напряжённые ситуации выживания и продуманные боевые петли, где каждая пуля и каждый шаг имеют значение. Структура кампании, по словам Накаиси, ближе к классическим Resident Evil 1 и 2 — с исследованием, возвращением в ранее пройденные зоны и решением головоломок. Баланс ужаса и экшена разработчик сравнил с ремейком второй части: «Это всё ещё хоррор, но с дозированным напряжением и динамикой».

В завершение он намекнул на новый способ сражения, который будет тесно связан с оружием и инструментами игрока, однако попросил фанатов дождаться отдельного видео, чтобы избежать неправильных трактовок.

Ранее Накаиси опроверг теории о возможном появлении Леона в игре — в последнем трейлере, по его словам, показали совершенно нового ключевого персонажа. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.