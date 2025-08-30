Режиссёр Resident Evil Requiem считает, что важно выдерживать темп ужаса, чтобы игроки не уставали

Хотя Capcom много говорила о том, насколько страшной будет Resident Evil Requiem, компания также заявила, что хочет превратить предстоящую хоррор-игру в «настоящие американские горки». В интервью GamesRadar гейм-директор Коси Наканиси рассказал о важности выдерживать темп страшных моментов в хорроре и о том, что игры не могут быть на 100% страшными всё время, поскольку это утомительно для игроков.

Наканиси отметил, что Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 делали акцент на хорроре, не перегружая его. Он сказал, что игроки будут чувствовать себя слишком утомлёнными, играя в хоррор, где страх постоянно нарастает, и нет моментов освобождения или катарсиса.

Что касается Resident Evil 7 и 2, я думаю, они отражают типичный игровой дизайн, который мы используем в этой серии: невозможно поддерживать напряжение ужаса на максимальном уровне на протяжении всей игры, потому что это довольно изматывает. Поэтому вам нужна динамичная кривая темпа, где будет очень напряжённая, ужасающая сцена, затем мы даём вам немного разрядки или катарсиса после этого, позволяя вам спуститься с более спокойным исследованием или захватывающим боем, а затем постепенно возвращаем вас к хоррорной части кривой.



Опять же, это стандартная практика для Resident Evil. Разница на этот раз в том, что есть новая система, которую я пока не могу полностью объяснить, но если представить разницу между напряжением и разрядкой как определённую длину волны этой кривой, я хочу сделать расстояние между этими аспектами больше, чем когда-либо прежде в серии, и это превратится в настоящие американские горки между различными аспектами серии. Я очень рад, что люди наконец поймут, что я имею в виду.

Resident Evil Requiem разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а её релиз запланирован на 27 февраля 2026 года.