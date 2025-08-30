ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 447 оценок

Режиссёр Resident Evil Requiem считает, что важно выдерживать темп ужаса, чтобы игроки не уставали

monk70 monk70

Хотя Capcom много говорила о том, насколько страшной будет Resident Evil Requiem, компания также заявила, что хочет превратить предстоящую хоррор-игру в «настоящие американские горки». В интервью GamesRadar гейм-директор Коси Наканиси рассказал о важности выдерживать темп страшных моментов в хорроре и о том, что игры не могут быть на 100% страшными всё время, поскольку это утомительно для игроков.

Наканиси отметил, что Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 делали акцент на хорроре, не перегружая его. Он сказал, что игроки будут чувствовать себя слишком утомлёнными, играя в хоррор, где страх постоянно нарастает, и нет моментов освобождения или катарсиса.

Что касается Resident Evil 7 и 2, я думаю, они отражают типичный игровой дизайн, который мы используем в этой серии: невозможно поддерживать напряжение ужаса на максимальном уровне на протяжении всей игры, потому что это довольно изматывает. Поэтому вам нужна динамичная кривая темпа, где будет очень напряжённая, ужасающая сцена, затем мы даём вам немного разрядки или катарсиса после этого, позволяя вам спуститься с более спокойным исследованием или захватывающим боем, а затем постепенно возвращаем вас к хоррорной части кривой.

Опять же, это стандартная практика для Resident Evil. Разница на этот раз в том, что есть новая система, которую я пока не могу полностью объяснить, но если представить разницу между напряжением и разрядкой как определённую длину волны этой кривой, я хочу сделать расстояние между этими аспектами больше, чем когда-либо прежде в серии, и это превратится в настоящие американские горки между различными аспектами серии. Я очень рад, что люди наконец поймут, что я имею в виду.

Resident Evil Requiem разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а её релиз запланирован на 27 февраля 2026 года.

saa0891

Это чмо на скриншоте может кого то напугать, это вызывает скорее недоумение где Capcom откопала дизайнера который им слепил это "чудо". Мне это очень напоминает то во что превратили Хищинка в Планете смерти, где просто угораешь с этой убогой рожи.

5
Кошачий комочек

а эта бабайка будет убиваема или как титан бессмертна? да и вообще зачем пистолет кого убивать то? зомбаков походу не будет так кого убивать то?

SharpAelinor

Ну враги то, какие не-будь точно будут,если про оружие было до этого сказано.

Agentdead

В резике преследователи не убиваемые, только оглушить на время, добивание только по сюжетке. Нечего тут и думать.

Alarmsy

Он на то и называется преследователем, чтобы душить тебя определенную часть игры, без возможности его убить

KeyMaelorin

Можно было сделать и ещё страшнее.

KeyMaelorin

Может для ре9 вообще окажется сразу 10, нет, сразу 13 крупных боссов, сюжетных, хорошо прописанных, половина из них аналоги, как из первых трёх частей. Хотя бы такой сюрприз. А так должно быть для очередной кульминации.

Real Slim Shady

Вы не ответили на главный вопрос - почему героиня не раздеваемая?

Alarmsy

Для этого есть моды, которые отлично встают на RE движок)

Авраам Линкольн

А ты точно хочешь это раздеть? Там не на что смотреть. Просто подойди к зеркалу голышом и посмотри на себя. Там будет все тоже самое! Хотя нет, даже у тебя сиськи будут побольше, чем у нее!

Владимир Асцатрян

Слишком много ужаса - это вредно, и доведёт до дурки. Я хочу Криса против BSAA и Роуз против Соединении в Resident Evil 9.

AlluringJake

Нихрена не понял но было очень интересно.)))