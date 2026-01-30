Режиссёр Resident Evil Requiem: топор Леона должен заставить игроков задуматься "что с тобой не так?"

Capcom намеренно сделала Леона Кеннеди более мрачным и жёстким в Resident Evil Requiem — вплоть до выбора его основного оружия. По словам режиссёра игры Коси Наканиси, команда хотела показать, каким человеком стал герой спустя годы постоянной борьбы с биоугрозами.

В беседе с японским изданием DenNicoFamiGamer Наканиси рассказал, что разработчики отталкивались от вопроса: во что превратился бы Леон с учётом всего пережитого. Теперь это заметно повзрослевший персонаж с усталым взглядом на мир и скрытой яростью. При этом дизайнеры постарались сохранить его привлекательность — в студии даже шутят про образ «горячего дядюшки», который легко может вскружить голову фанатам.

Внутренние изменения героя решили подчеркнуть геймплейно. Если раньше Леон ассоциировался прежде всего с огнестрельным оружием, то в Requiem его визитной карточкой стал топор. Наканиси называет это символом трансформации персонажа.

По задумке авторов, манера боя Леона должна временами вызывать у игроков тревожные мысли. Размахивая окровавленным топором, он выглядит куда более безжалостным, чем прежде — настолько, что у игрока может возникнуть вопрос: «Леон, с тобой всё в порядке?». Именно такого эффекта, по словам режиссёра, и добивается команда.