Режиссёр Resident Evil Requiem: топор Леона должен заставить игроков задуматься "что с тобой не так?"

Capcom намеренно сделала Леона Кеннеди более мрачным и жёстким в Resident Evil Requiem — вплоть до выбора его основного оружия. По словам режиссёра игры Коси Наканиси, команда хотела показать, каким человеком стал герой спустя годы постоянной борьбы с биоугрозами.
В беседе с японским изданием DenNicoFamiGamer Наканиси рассказал, что разработчики отталкивались от вопроса: во что превратился бы Леон с учётом всего пережитого. Теперь это заметно повзрослевший персонаж с усталым взглядом на мир и скрытой яростью. При этом дизайнеры постарались сохранить его привлекательность — в студии даже шутят про образ «горячего дядюшки», который легко может вскружить голову фанатам.
Внутренние изменения героя решили подчеркнуть геймплейно. Если раньше Леон ассоциировался прежде всего с огнестрельным оружием, то в Requiem его визитной карточкой стал топор. Наканиси называет это символом трансформации персонажа.
По задумке авторов, манера боя Леона должна временами вызывать у игроков тревожные мысли. Размахивая окровавленным топором, он выглядит куда более безжалостным, чем прежде — настолько, что у игрока может возникнуть вопрос: «Леон, с тобой всё в порядке?». Именно такого эффекта, по словам режиссёра, и добивается команда.
Да все возьмутся за топор, если нравящаяся девушка тебя динамит, но ходит за тобой всюду спасая твой зад.
Ну бл х знает, Леону глубоко за 50, а сделали его на 35. Ну ху ета-ху етой. В Джилл хотя бы Т-вирус был, а у Леона какое оправдание - лас-плагас?)
Все таки вы преувеличиваете. Джилл вообще сейчас выглядит как из 3 части. Леон явно на того парня из ремейка 4 уже не тянет. На 35 он выглядел в 6. Вы можете найти его кучу артов уже, или в тех же роликах поставить на паузу где его лицо вблизи показывают, там лицо вполне уже дяди под 50. Морщины, неровная поседевшая растительность на лице. А учитывая что он все равно в отличной физической форме, тем более учитывая его профессию, то все вполне логично. Крис тоже не прям уж дедом был в ре8. Хотя у него типаж другой в целом, да и он старше Леона на лет 5
Как-то страшно за Леона теперь. Как бы из него не сделали козла отпущения т.е. типа вот что бывает с теми кто не слушался умных людей.
Со мной всё отлично!!! С xyя ли я должен задумываться? ВЫ САМИ МНЕ ЕГО ДАЛИ.