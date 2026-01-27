Режиссёр: "Resident Evil Requiem выходит за рамки возрастного рейтинга в Японии, но это не жестокость ради жестокости"

Хотя достаточно одного взгляда, чтобы понять, что Resident Evil Requiem — очень жестокая игра, режиссёр Коси Наканиси говорит, что целью не было чрезмерное использование кровавых сцен. Тем не менее, он считает, что определённая степень кровопролития необходима для захватывающего хоррор-опыта, поэтому его команда «прилагает все усилия», чтобы японская версия не была ограничена внутренними рейтинговыми стандартами.

В отличие от некоторых предыдущих игр Capcom, Resident Evil Requiem выйдет в Японии только с одной версией, с рейтингом CERO Z (от 18 лет и старше). Комментируя это решение, Наканиси сказал:

После ремейка Resident Evil 4 мы выпускали только версию CERO Z, поэтому на этот раз мы, по сути, придерживаемся того же подхода. Видеоматериалы, показанные на недавней презентации, также были полностью взяты из японской версии CERO Z.



Есть даже моменты, когда вы можете подумать: «Подождите, это всё ещё считается CERO Z?», поэтому я бы сказал, что мы на самом деле выкладываемся больше, чем люди могут ожидать. Тем не менее, дело не в том, что мы хотим сделать всё жестоким ради самой жестокости, но при изображении шокирующих сцен или напряжённых сражений определённый уровень подобной выразительности необходим. Мы также хотим, чтобы игроки полностью ощутили режиссуру и подачу, ничего не скрывая.

Заявление Наканиси прозвучало в ответ на вопрос о том, почему Леон раздавливает голову зомби в игре, учитывая, что японская рейтинговая организация CERO известна своей строгостью в отношении подобных изображений.

Для сравнения, предыдущая основная часть серии, Resident Evil Village, была выпущена в Японии с отдельными версиями CERO D и CERO Z, причём версия CERO D (для лиц старше 17 лет) смягчает сцены насилия. Версия CERO Z менее цензурирована, приближаясь к международной версии, но всё же уменьшает количество крови и расчленёнки, а также удаляет все сцены обезглавливания.

Хотя Resident Evil Requiem имеет тот же рейтинг CERO Z, что и менее цензурированная версия Resident Evil Village, похоже, разработчики выходят за рамки допустимого в рамках японского рейтинга.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).