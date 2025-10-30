RTX 2060 Super и Ryzen 5500 - стали известны системные требования Resident Evil Requiem

Capcom опубликовала официальные системные требования Resident Evil Requiem. Более того, команда подтвердила — на странице игры в Steam — что будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo.

Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT.

Capcom рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600.

Как видим, это довольно низкие требования к ПК для современной игры. К сожалению, Capcom не раскрыла разрешение, частоту кадров и графические настройки.

Стоит также отметить, что версия для ПК будет поддерживать трассировку путей. Более того, она будет поддерживать DLSS 4.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 11 (64-разрядная версия)

Процессор: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1660 6 ГБ / Radeon RX 5500 XT 8 ГБ

DirectX: Версия 12

Рекомендуемые: