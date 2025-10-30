RTX 2060 Super и Ryzen 5500 - стали известны системные требования Resident Evil Requiem

Capcom опубликовала официальные системные требования Resident Evil Requiem. Более того, команда подтвердила — на странице игры в Steam — что будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo.
Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT.
Capcom рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600.
Как видим, это довольно низкие требования к ПК для современной игры. К сожалению, Capcom не раскрыла разрешение, частоту кадров и графические настройки.
Стоит также отметить, что версия для ПК будет поддерживать трассировку путей. Более того, она будет поддерживать DLSS 4.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 11 (64-разрядная версия)
- Процессор: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 6 ГБ / Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
- DirectX: Версия 12
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 11 (64-разрядная версия)
- Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ / Radeon RX 6600 8 ГБ
- DirectX: Версия 12
Че такие нищие требования? Чтоб в Резик еще и танкисты играли на своем селероне? Это плевок в лицо всем адекватным геймерам.
А что тебя не устраивает? Кайф же.
Плевок в лицо - это твое нытье на ровном месте. Ибо что плохого в таких требованиях.
Вообще отличные требования. Надеюсь это без учёта апскейла. Так как в таком случае это действительно отличные требования. Смущает только то, что игра требует исключительно Windows 11.
На уе5 были бы в три раза выше при более убогой картинке
Масштабируемость системных требований видимо будет очень большая - можно пройти и на слабом железе, а для обладателей топов будет трассировка пути.