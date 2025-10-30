ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 507 оценок

RTX 2060 Super и Ryzen 5500 - стали известны системные требования Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Capcom опубликовала официальные системные требования Resident Evil Requiem. Более того, команда подтвердила — на странице игры в Steam — что будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo.

Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT.

Capcom рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600.

Как видим, это довольно низкие требования к ПК для современной игры. К сожалению, Capcom не раскрыла разрешение, частоту кадров и графические настройки.

Стоит также отметить, что версия для ПК будет поддерживать трассировку путей. Более того, она будет поддерживать DLSS 4.

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11 (64-разрядная версия)
  • Процессор: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 6 ГБ / Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
  • DirectX: Версия 12

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11 (64-разрядная версия)
  • Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ / Radeon RX 6600 8 ГБ
  • DirectX: Версия 12
Комментарии:
Александр Гоголев

Че такие нищие требования? Чтоб в Резик еще и танкисты играли на своем селероне? Это плевок в лицо всем адекватным геймерам.

Никита Дроздоvv

А что тебя не устраивает? Кайф же.

Otavek

Плевок в лицо - это твое нытье на ровном месте. Ибо что плохого в таких требованиях.

Никита Дроздоvv

Вообще отличные требования. Надеюсь это без учёта апскейла. Так как в таком случае это действительно отличные требования. Смущает только то, что игра требует исключительно Windows 11.

Johnny Rotten

На уе5 были бы в три раза выше при более убогой картинке

SleepyGamer

Масштабируемость системных требований видимо будет очень большая - можно пройти и на слабом железе, а для обладателей топов будет трассировка пути.

