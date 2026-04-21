Русский датамайнер обнаружил, что Capcom могла вырезать целую главу из Resident Evil Requiem

Когда речь заходит об утечках по серии Resident Evil, мы привыкли видеть заявления от инсайдера Dusk Golem, который зачастую использует чужие сведения или делает прогнозы на основе очевидных вещей. Однако на деле именно отечественное сообщество фанатов зачастую раскапывает самые интригующие подробности. Так, сегодня одному из русских датамайнеров под ником 4de удалось обнаружить в ресурсах Resident Evil Requiem весьма интересные данные о пропавшей главе.

Покопавшись в файлах, в которых ранее были найдены неиспользованные музыкальные треки, энтузиаст проанализировал внутреннюю структуру повествования игры. Оказалось, что в финальной сборке присутствует заметная сюжетная дыра. Согласно найденным архивам:

1 глава посвящена Ренвуду;

3 глава разворачивается в больнице;

4 глава происходит в Ракун-Сити;

5 глава — АРК.

Однако файлов или данных о существовании «Главы 2» попросту нет в дистрибутиве игры. Это позволяет предположить, что Capcom по какой-то причине вырезала из Resident Evil Requiem целый сюжетный кусок, события которого должны были соединить финал локации в Ренвуде и старт третьего акта в больнице.

Среди фанатов тут же появились две основные версии произошедшего. Некоторые геймеры считают, что студия была вынуждена удалить часть незаконченного контента перед отправкой игры «на золото», чтобы уложиться в жесткие сроки релиза. Другая же часть пользователей придерживается мнения, что эта вырезанная глава целенаправленно стала основой для будущего сюжетного DLC. Данная гипотеза отлично объясняет тот факт, почему разработчики официально анонсировали дополнение к Requiem всего через неделю после старта продаж, тогда как обычно с такими крупными дополнениями они тянули гораздо дольше.

Как обстоят дела на самом деле, узнаем уже скоро. Предположительно, на летних презентациях состоится полноценный анонс дополнения для Resident Evil Requiem, где и раскроют уже все детали.