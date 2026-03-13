ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 565 оценок

Русскоязычный инсайдер Valve подтвердил, что выкупил домен из Resident Evil: Requiem и готов вернуть его бесплатно

2BLaraSex 2BLaraSex

Внимательные игроки, проходившие Resident Evil: Requiem, заметили на внутриигровом компьютере сайт с адресом NEWDAWN-capcom.com. Фанаты тут же предположили, что это намек на будущую игру компании, однако перейдя по ссылке выяснилось, что домен уже занят русскоязычным инсайдером Gabe Follower, который специализируется на утечках и новостях о Valve, Half-Life и Counter-Strike 2.

Gabe Follower дал объяснение изданию IGN, как так получилось:

Я очень люблю игры серии Resident Evil и листал новости после прохождения Requiem. Увидел, что кто-то обсуждает этот домен, и решил проверить. Я был искренне удивлен, что его никто не зарегистрировал, поэтому потратил 15 долларов просто ради забавы.

Теперь по адресу NEWDAWN-capcom.com располагается персональная страница самого блогера. Однако сам Gabe Follower не намерен зарабатывать на оплошности японского издателя. Он заявил, что если представители компании обратятся к нему, он готов передать им адрес бесплатно.

QueasyRush

15 долларов это маленькая плата за то чтобы попасть в мировые игровые новости и чтобы ign взяла у тебя интервью

