Русскоязычный инсайдер Valve подтвердил, что выкупил домен из Resident Evil: Requiem и готов вернуть его бесплатно

Внимательные игроки, проходившие Resident Evil: Requiem, заметили на внутриигровом компьютере сайт с адресом NEWDAWN-capcom.com. Фанаты тут же предположили, что это намек на будущую игру компании, однако перейдя по ссылке выяснилось, что домен уже занят русскоязычным инсайдером Gabe Follower, который специализируется на утечках и новостях о Valve, Half-Life и Counter-Strike 2.

Gabe Follower дал объяснение изданию IGN, как так получилось:

Я очень люблю игры серии Resident Evil и листал новости после прохождения Requiem. Увидел, что кто-то обсуждает этот домен, и решил проверить. Я был искренне удивлен, что его никто не зарегистрировал, поэтому потратил 15 долларов просто ради забавы.

Теперь по адресу NEWDAWN-capcom.com располагается персональная страница самого блогера. Однако сам Gabe Follower не намерен зарабатывать на оплошности японского издателя. Он заявил, что если представители компании обратятся к нему, он готов передать им адрес бесплатно.