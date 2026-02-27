ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 761 оценка

С 12-месячной подпиской GeForce NOW Ultimate NVIDIA предлагает Resident Evil Requiem

monk70 monk70

NVIDIA предлагает Resident Evil Requiem в комплекте с новыми 12-месячными подписками на свою облачную платформу GeForce NOW Ultimate.

С GeForce NOW Ultimate вы получите доступ почти ко всем функциям игры, доступным владельцам видеокарт серии GeForce RTX 50: NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией, реконструкцией лучей и трассировкой лучей. Единственное, что сейчас не поддерживается в облаке, — это новая модель трансформера DLSS 4.5 второго поколения, которая дебютировала на локальных видеокартах ранее в этом году.

К слову, годовая подписка на GeForce NOW Ultimate обойдется вам в 199,99 долларов, но сама игра стоит 70 долларов, что позволит вам сэкономить, если вы и так планировали её купить.

Помимо последней игры от CAPCOM из известной серии survival horror, вот полный список новых игр GeForce NOW, пополнивших библиотеку на этой неделе:

  • TCG Card Shop Simulator (новая игра на Xbox, доступна в Game Pass с 24 февраля)
  • Blizzard Arcade Collection (новая игра на Ubisoft Connect, 25 февраля)
  • Diablo II: Resurrected (новая игра на Ubisoft Connect, 25 февраля)
  • Spellcasters Chronicles (новая игра в Steam, 26 февраля, поддерживает GeForce RTX 5080)
  • Anno: Mutationem (Xbox, доступна в Game Pass)
  • Arc Raiders (Xbox, доступна в Microsoft Store, поддерживает GeForce RTX 5080)
  • DEVOUR (Steam)
  • Galactic Civilizations 3 (Xbox, доступна в Microsoft Store)
  • MotoGP22 (Xbox, доступна в Microsoft Store)
  • Torque Drift 2 (Steam)
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Black3D

Этот реквием по резику даром не нужен. Все что могли худшее из резиков запихнули в эту часть. Зато на рекламу денег не пожалели.