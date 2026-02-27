С 12-месячной подпиской GeForce NOW Ultimate NVIDIA предлагает Resident Evil Requiem

NVIDIA предлагает Resident Evil Requiem в комплекте с новыми 12-месячными подписками на свою облачную платформу GeForce NOW Ultimate.

С GeForce NOW Ultimate вы получите доступ почти ко всем функциям игры, доступным владельцам видеокарт серии GeForce RTX 50: NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией, реконструкцией лучей и трассировкой лучей. Единственное, что сейчас не поддерживается в облаке, — это новая модель трансформера DLSS 4.5 второго поколения, которая дебютировала на локальных видеокартах ранее в этом году.

К слову, годовая подписка на GeForce NOW Ultimate обойдется вам в 199,99 долларов, но сама игра стоит 70 долларов, что позволит вам сэкономить, если вы и так планировали её купить.

Помимо последней игры от CAPCOM из известной серии survival horror, вот полный список новых игр GeForce NOW, пополнивших библиотеку на этой неделе: