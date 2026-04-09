Скрытая угроза из Мордора: в Resident Evil Requiem обнаружили пасхалку с отсылкой к "Властелину колец"

Абсолютно оригинального искусства не существует: всё современное творчество — это искусный сплав идей прошлого. Художники впитывают чужие образы, переосмысляют их и дают им новую жизнь. Это естественная механика творчества, где старые элементы становятся фундаментом для создания чего-то свежего.

Иногда такое влияние остается скрытым, но порой авторы намеренно цитируют своих кумиров, превращая заимствование в осознанный оммаж. Яркий пример — Resident Evil Requiem. Как заметил аккаунт Best Cine Moments в X, сцена, где гигантский паук преследует Леона, практически покадрово повторяет культовый сегмент из фильма «Властелин колец: Возвращение короля».

Эти несколько секунд пересняты в игре с поразительной точностью: скрытное появление Шелоб над Фродо зеркально отражено в поведении биооружия, которое преследует Леона С. Кеннеди по возвращении в Раккун-Сити. Такое сходство явно не случайно — похоже, в команде Capcom работают преданные фанаты Питера Джексона и наследия Толкина.

Глядя на столь явную отсылку, невольно задаешься вопросом: сколько еще подобных сюрпризов и кинематографических «пасхалок» припрятали от нас разработчики Resident Evil Requiem?