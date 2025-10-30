Следующий шоукейс по Resident Evil Requiem состоится в начале следующего года

Resident Evil Requiem очень быстро стала самой ожидаемой игрой в жанре survival horror, после того как она была представлена во время презентации Capcom Spotlight, и похоже, что Capcom готовит еще много сюрпризов для игроков.
Одновременно со стартом предзаказов на Resident Evil Requiem, Capcom также анонсировала проведение очередной трансляции из серии Resident Evil Showcase, которая пройдет в начале 2026 года. В рамках мероприятия разработчики обещают продемонстрировать свежие материалы по Resident Evil Requiem, грядущей основной части культовой серии хорроров.
На данный момент точная дата шоу еще не объявлена, но, по всей вероятности, оно состоится где-то в январе. Возможно, именно во время шоу нам наконец-то покажут Леона, тем более что слухи о его появлении в новой части игры не утихают.
Релиз самой Requiem, напомним, запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.
Пойду в аутер ворлдс2. Там моя любимая темка когда женщина доминирует надо мной придавливая каблучком яички
Фу б*я...
А это где там такое ? Прошел 2 локации никто пока не доминировал.
Следующий шоукейс состоится в шоуруме для шоуменов и шоувумен, планируется демонстрация шоустоппера и шоурила от шоураннера для улучшения шоубиза, будет мегашоу и полный шоудаун.
Скорее Леона засветят на церемонии награждения The Game Awards в декабре, может даже геймплеем расщедрятся.
Поди в конце игры часок - полтора дадут за него побегать, как за Криса в RE Village и всё.
Там сливали информацию о том, что в игре есть Леон и что у Леона будут дополнительные костюмы. Какой смысл давать другой костюм персонажу, который появится на час-полтора? Может быть Леон будет вторым героем, слухи об этом ходили. А может и вообще будут две сюжетные компании.
Учитывая какая сейчас дичь творится в игровой индустрии, искать смысл и логику в действия разработчиков я думаю не стоит. Одно наличие костюма Димитреску для ГГ, который там будет ни к селу, ни к городу, уже о многом говорит.
Жду демку
Просто ждём выхода игры и не паримся
О как // Николай Борман
Жду! Хочется узнать информацию об игре, так же хочется увидеть новый геймплей, в частности боевой. Глядишь и предзаказ сделаю😏