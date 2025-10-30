Следующий шоукейс по Resident Evil Requiem состоится в начале следующего года

Resident Evil Requiem очень быстро стала самой ожидаемой игрой в жанре survival horror, после того как она была представлена во время презентации Capcom Spotlight, и похоже, что Capcom готовит еще много сюрпризов для игроков.

Одновременно со стартом предзаказов на Resident Evil Requiem, Capcom также анонсировала проведение очередной трансляции из серии Resident Evil Showcase, которая пройдет в начале 2026 года. В рамках мероприятия разработчики обещают продемонстрировать свежие материалы по Resident Evil Requiem, грядущей основной части культовой серии хорроров.

На данный момент точная дата шоу еще не объявлена, но, по всей вероятности, оно состоится где-то в январе. Возможно, именно во время шоу нам наконец-то покажут Леона, тем более что слухи о его появлении в новой части игры не утихают.

Релиз самой Requiem, напомним, запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.