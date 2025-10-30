ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 511 оценок

Следующий шоукейс по Resident Evil Requiem состоится в начале следующего года

Gruz_ Gruz_

Resident Evil Requiem очень быстро стала самой ожидаемой игрой в жанре survival horror, после того как она была представлена во время презентации Capcom Spotlight, и похоже, что Capcom готовит еще много сюрпризов для игроков.

Одновременно со стартом предзаказов на Resident Evil Requiem, Capcom также анонсировала проведение очередной трансляции из серии Resident Evil Showcase, которая пройдет в начале 2026 года. В рамках мероприятия разработчики обещают продемонстрировать свежие материалы по Resident Evil Requiem, грядущей основной части культовой серии хорроров.

На данный момент точная дата шоу еще не объявлена, но, по всей вероятности, оно состоится где-то в январе. Возможно, именно во время шоу нам наконец-то покажут Леона, тем более что слухи о его появлении в новой части игры не утихают.

Релиз самой Requiem, напомним, запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

18
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
вортигонт вортигонтович

Пойду в аутер ворлдс2. Там моя любимая темка когда женщина доминирует надо мной придавливая каблучком яички

9
North235

Фу б*я...

SexualHarassmentPanda

А это где там такое ? Прошел 2 локации никто пока не доминировал.

maximus388

Следующий шоукейс состоится в шоуруме для шоуменов и шоувумен, планируется демонстрация шоустоппера и шоурила от шоураннера для улучшения шоубиза, будет мегашоу и полный шоудаун.

1
Summor Ner
Возможно, именно во время шоу нам наконец-то покажут Леона, тем более что слухи о его появлении в новой части игры не утихают.

Скорее Леона засветят на церемонии награждения The Game Awards в декабре, может даже геймплеем расщедрятся.

Fox534

Поди в конце игры часок - полтора дадут за него побегать, как за Криса в RE Village и всё.

Никита Дроздоvv Fox534

Там сливали информацию о том, что в игре есть Леон и что у Леона будут дополнительные костюмы. Какой смысл давать другой костюм персонажу, который появится на час-полтора? Может быть Леон будет вторым героем, слухи об этом ходили. А может и вообще будут две сюжетные компании.

Fox534 Никита Дроздоvv

Учитывая какая сейчас дичь творится в игровой индустрии, искать смысл и логику в действия разработчиков я думаю не стоит. Одно наличие костюма Димитреску для ГГ, который там будет ни к селу, ни к городу, уже о многом говорит.

жифорсник

Жду демку

Rio17

Просто ждём выхода игры и не паримся

Пользователь ВКонтакте

О как // Николай Борман

Никита Дроздоvv

Жду! Хочется узнать информацию об игре, так же хочется увидеть новый геймплей, в частности боевой. Глядишь и предзаказ сделаю😏