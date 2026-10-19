Следы боя не исчезают, а одежда сохнет даже в кат-сценах: Capcom рассказала о проработке деталей в Resident Evil Requiem

В ноябрьском номере японского журнала CGWORLD (2026) разработчики из Capcom подробно рассказали о проработке различных деталей в Resident Evil Requiem. Как выяснилось, у персонажей в игре есть внутренние датчики пульса и уровня страха, которые влияют на потоотделение и анимации.

Показатель сердцебиения меняется в реальном времени, когда персонаж бежит или выполняет другие действия. Уровень страха отражает напряжение и испуг от столкновений с врагами и других ситуаций. От пульса и уровня страха напрямую зависят дыхание и движения персонажа.

Внутренние параметры также управляют потом, намоканием и загрязнением. Одежда имеет три стадии загрязнения. После намокания персонажи постепенно высыхают, когда покидают зону дождя или влаги. Влажность сохраняется и в кат-сценах: герои продолжают сохнуть прямо во время роликов.

Разработчики стремились сделать эффекты крови лучшими в истории серии. Они сравнивали образцы, чтобы подобрать цвет, отражения и блеск, а также экспериментировали с формой декалей. Команда VFX следила за тем, чтобы кровь выглядела одинаково на персонажах, стенах, полу и в спецэффектах. В Resident Evil Requiem кровь и следы боев остаются именно там, где их оставили во время схватки. Они сохраняются после кат-сцен и даже после того, как игрок уходит в дальние локации и возвращается обратно.

Для зомби команда VFX совместно с художниками персонажей проработала отсутствующие глаза, челюсти и другие части тела. Эти мелкие визуальные различия помогают разнообразить геймплей и снизить ощущение повторяемости.