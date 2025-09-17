Слух: Capcom планирует сделать важный анонс, связанный с Resident Evil Requiem

В ближайшие дни маркетинговая кампания Resident Evil Requiem может принять совершенно новый оборот. По словам инсайдера Dusk Golem, компания Capcom планирует сделать важное объявление. Он утверждает, что японский издатель официально подтвердит появление Леона Кеннеди в игре на следующей неделе, скорее всего, во время Tokyo Game Show 2025.
Я несколько раз слышал слухи о том, что Леон будет представлен на следующей неделе. Мне не известны маркетинговые планы Capcom из первоисточников, поэтому я не могу это подтвердить, но за кулисами сейчас очень шумно. Думаю, что несколько моих подписчиков уже слышали те же слухи.
Кроме того, Capcom может воспользоваться японской выставкой, чтобы анонсировать версию Resident Evil Requiem для PS4. На данный момент девятая часть серии ожидается на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC 27 февраля 2026 года.
Как и всегда, к подобной информации следует относиться с долей скептицизма , поскольку ее достоверность ничем не подтверждена.
