Слух: Capcom вернет игроков в особняк Спенсера в DLC для Resident Evil Requiem

Известный инсайдер Dusk Golem поделился интригующими подробностями о разработке сюжетного аддона для Resident Evil Requiem. По его данным, Capcom планировала вернуть игроков в легендарный особняк Спенсера из оригинальной игры 1996 года прямо в рамках основной кампании. Позже этот ностальгический эпизод решили вырезать из базовой версии хоррора, однако японская студия сохранила все готовые наработки, чтобы выпустить их в виде масштабного сюжетного DLC.

Согласно источнику, воссозданная локация в горах Арклей послужит основой для крупного сюжетного дополнения. Вынос данного сегмента в отдельное DLC позволит геймдизайнерам детально проработать возвращение к истокам серии в рамках обособленной истории, сохранив при этом целостность и темп повествования основной игры.

Инсайдер призывает относиться к информации с долей скепсиса, напоминая о динамичности производственных процессов в игровой индустрии. На текущем этапе Capcom рассматривает локацию исключительно как контент для будущего аддона, но по мере дальнейшей разработки концепция может претерпеть определенные изменения.

Тем не менее, сама перспектива увидеть легендарное поместье, воссозданное на базе современных технологических возможностей движка RE Engine, выглядит крайне многообещающе для давних поклонников франшизы.