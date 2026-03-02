Слух: Capcom вырезала из RE Requiem район для поездок на авто и культовую локацию из первой части

Инсайдер AestheticGamer, знакомый аудитории под псевдонимом Dusk Golem, сообщил о том, что релизная версия Resident Evil Requiem лишилась внушительного пласта контента. По его сведениям, на этапе разработки проект был гораздо масштабнее, однако перед выходом игры Capcom приняла решение вырезать два ключевых сегмента, которые могли стать главными «фишками» девятой части.

Среди отмененных идей фигурировала еще одна крупная локация в Раккун-Сити, адаптированная для перемещения на автомобиле, а также полноценное возвращение в легендарное поместье Спенсера из оригинальной игры 1996 года. Инсайдер подчеркнул, что намеренно скрывал эти подробности до последнего момента, опасаясь шквала критики со стороны фанатов, для которых подобные локации имеют культовый статус.

Сейчас остается загадкой, даст ли Capcom вторую жизнь этим наработкам. Dusk Golem честно признает, что не располагает сведениями о подготовке сюжетных DLC, поэтому вырезанные локации могут как появиться в будущем, так и навсегда остаться в архивах студии в виде нереализованных идей.

Помимо информации о Resident Evil Requiem, Dusk Golem также прокомментировал долгосрочные планы развития франшизы. Согласно его данным, ремейк Code Veronica представят уже в этом году с прицелом на релиз в 2027-м. Следом, в 2028 году, ожидается выход обновленной Resident Evil Zero, которая, по мнению инсайдера, больше не столкнется с переносами.

Что касается Resident Evil 10, то ее выход намечен на 2029 год, хотя этот график — лишь черновик, который может быть пересмотрен в ходе работы. В Capcom не изменяют своим правилам: никакой официальной конкретики по датам не будет до тех пор, пока издатель не убедится, что продукт готов к выходу без лишних проволочек.