Слух: конфиденциальный документ Capcom якобы подтверждает участие Леона в Resident Evil Requiem

Задолго до того, как была анонсирована Resident Evil Requiem, также известная как Resident Evil 9, уже ходили слухи о том, что Леон Кеннеди, один из самых знаковых героев серии, так или иначе появится в игре. Некоторые полагали, что он станет вторым главным героем наряду с Грейс Эшкрофт, а другие утверждали, что он будет играть второстепенную роль.

Хотя на данный момент разработчик еще не подтвердил официально присутствие Леона, конфиденциальный документ Capcom, недавно появившийся в сети, по-видимому, доказывает его участие и даже больше — что он будет выглядеть как Биг Босс из MGS — с повязкой на глазу и всем остальным.

Согласно скриншоту, который первоначально опубликованному на 4Chan и привлекшему внимание благодаря пользователю Reddit AnchovyKing, Леон действительно появится в Requiem, причем его модель выглядит старше и более измотанной сражениями по сравнению с его внешностью в Resident Evil 6.

Наряду с Леоном, в документе также изображены некий офицер RPD, превратившийся в зомби, и нечто, похожее на двуглавую собаку-мутанта. В тексте якобы говорится, что 3D-модели были продемонстрированы для того, чтобы показать «фотореалистичные биологические модели и высокотехнологичную технологию рендеринга» RE9. Полный перевод был опубликован пользователем Reddit Birkin92 и был описан самим переводчиком как «грубый», поэтому относитесь к нему с долей скептицизма.

Наша команда работает над созданием реалистичных игровых персонажей и биологических моделей, уделяя особое внимание обеспечению высочайшего качества игрового опыта в жанре survival horror. Опираясь на передовые технологии Capcom и сильную привлекательность франшизы Resident Evil, мы тщательно создаем захватывающие миры. От ужасающих существ до ярких и реалистичных человеческих персонажей — наши модели воплощают в жизнь ужас и напряжение Resident Evil.



Высокий уровень качества и детализации наших моделей и рендеринга получил признание во всей отрасли. Каждый шрам, каждая морщина и каждое реалистичное выражение лица тщательно проработаны. Будь то напряженная атмосфера ужаса, захватывающие сражения или леденящие душу исследования, биологическое моделирование Resident Evil гарантирует игрокам погружение в захватывающую и пугающую реальность. Группа стремится к повышению реалистичности и погружения в игровой процесс, прокладывая путь к новой главе в серии Resident Evil.



Моделирование, продемонстрированное ими, отличается исключительным качеством, удивительной детализацией и реалистичностью результатов. Их умение передать суть и атмосферу ужаса Resident Evil делает их лучшими партнерами по производству и идеальными соавторами для будущих проектов.



Благодаря фотореалистичным биологическим моделям и передовым технологиям рендеринга мы сумели воплотить в жизнь атмосферу ужаса Resident Evil. Каждая модель — будь то ужасающие существа или офицеры R.P.D. — была тщательно проработана, что полностью демонстрирует наши технические возможности».

Разумеется, утечка скриншота ни в коем случае не должна рассматриваться как подтверждение и вполне может быть тщательно продуманной инсценировкой, созданной кем-то, кто хочет нажиться на неопределенности вокруг присутствия Леона ради удовольствия. В любом случае, похоже, что ждать долго не придется: по некоторым данным, Леона могут официально представить уже на следующей неделе.