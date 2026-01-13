ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 596 оценок

Слух: мы не увидим возвращения Ады Вонг в Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

В течение многих месяцев ходили слухи, что Леон сыграет важную роль в Resident Evil Requiem. Было очевидно, что главный герой Resident Evil 2, 4 и 6 появится в игре, однако Capcom упорно отказывалась подтвердить эту информацию. В конце концов, Леон был представлен на TGA 2025, где разработчики заявили, что он и Грейс Эшкрофт — два совершенно разных персонажа, и играть за них — все равно что играть в две разные игры.

Теперь, когда всем известно, что Леон появится в игре, игроки задаются вопросом: а что же будет с Адой Вонг? Появится ли она в Requiem? На это один из инсайдеров ответил следующим образом: «Вы обрекаете себя на разочарование».

Dusk Golem, инсайдер по RE, который, помимо прочего, был в авангарде слухов о Леоне, высказал предположение, что Ада не появится в игре. Он выложил скриншот из промо Resident Evil Showcase, где рядом с пистолетом показаны две красные пули, и спросил своих подписчиков, что, по их мнению, символизируют эти пули. Очевидно, что многие решили, что они символизируют Аду.

Но ответ инсайдера был несколько шокирующим: он заявил, что подобные догадки, постоянно посещающие фанатов серии, в конце концов приведут всех к разочарованию:

Те, кто думает, что это Ада: вы обрекаете себя на разочарование. И я задаюсь вопросом, почему вы думаете, что красные пули = Ада, хотя Ада никогда раньше не использовала красные пули.

Неучастие Вонг в Requiem стало бы весьма неожиданным, учитывая, как тесно связаны истории ее и Кеннеди. Где бы ни был Леон, Ада всегда где-то рядом. В Resident Evil 2 наемница должна была украсть мутаген G-вируса, в Resident Evil 4 — образец паразита «Las Plagas», а в Resident Evil 6 — расследовать действия советника по национальной безопасности, то есть в каждой из основных игр с участием Леона.

Как бы то ни было, нам не придется долго ждать ответа на вопрос о том, что символизируют красные пули. Данное изображение появилось в анонсе Resident Evil Showcase, который состоится 16 января. Возможно, что в рамках этого мероприятия мы получим ответы не только на все интересующие фанатов вопросы, но и, возможно, нас ждут неожиданные сюрпризы, о которых игроки даже не могли себе представить.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, а также на ПК и Switch 2.

Комментарии:  15
PuaJl4eJl
Mersedy

Когда новости не из чего высасывать, в ход идут слухи на любую тему. Бонусы ведь нужно как-то зарабатывать

МАХАН МАХАНОВИЧ

Есть слух, что Лариан полностью отказались от ИИ

Беккер5443

Опять слух, да будет она будет, где Леон, там и Ада.

Punisher1

Разработчики говорили Леона небудет ахахахах

Беккер5443

А потом вдруг из воздуха взяли 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

nikvik jm

Нет,дайте Леону шанс!

WerGC

не верю,если есть Леон то Ада где то рядом

Константин335

Да и ладно

Беккер5443

Можно игру не ждать

Пользователь ВКонтакте Беккер5443

На работу иди // Vengel Bryde

Константин335 Беккер5443

Денуво мне не помешает поиграть в игру

AdriftDylan

Слух сюды слыыышь да ну ты понял да

miguel Gonsales

ya es hora de una continuación como un hijo o hija o hij@ adoptivo para abrir paso a una nueva historia

BattleEffect

Если Леону 50+, то Аде сколько?