Слух: мы не увидим возвращения Ады Вонг в Resident Evil Requiem

В течение многих месяцев ходили слухи, что Леон сыграет важную роль в Resident Evil Requiem. Было очевидно, что главный герой Resident Evil 2, 4 и 6 появится в игре, однако Capcom упорно отказывалась подтвердить эту информацию. В конце концов, Леон был представлен на TGA 2025, где разработчики заявили, что он и Грейс Эшкрофт — два совершенно разных персонажа, и играть за них — все равно что играть в две разные игры.

Теперь, когда всем известно, что Леон появится в игре, игроки задаются вопросом: а что же будет с Адой Вонг? Появится ли она в Requiem? На это один из инсайдеров ответил следующим образом: «Вы обрекаете себя на разочарование».

Dusk Golem, инсайдер по RE, который, помимо прочего, был в авангарде слухов о Леоне, высказал предположение, что Ада не появится в игре. Он выложил скриншот из промо Resident Evil Showcase, где рядом с пистолетом показаны две красные пули, и спросил своих подписчиков, что, по их мнению, символизируют эти пули. Очевидно, что многие решили, что они символизируют Аду.

Но ответ инсайдера был несколько шокирующим: он заявил, что подобные догадки, постоянно посещающие фанатов серии, в конце концов приведут всех к разочарованию:

Те, кто думает, что это Ада: вы обрекаете себя на разочарование. И я задаюсь вопросом, почему вы думаете, что красные пули = Ада, хотя Ада никогда раньше не использовала красные пули.

Неучастие Вонг в Requiem стало бы весьма неожиданным, учитывая, как тесно связаны истории ее и Кеннеди. Где бы ни был Леон, Ада всегда где-то рядом. В Resident Evil 2 наемница должна была украсть мутаген G-вируса, в Resident Evil 4 — образец паразита «Las Plagas», а в Resident Evil 6 — расследовать действия советника по национальной безопасности, то есть в каждой из основных игр с участием Леона.

Как бы то ни было, нам не придется долго ждать ответа на вопрос о том, что символизируют красные пули. Данное изображение появилось в анонсе Resident Evil Showcase, который состоится 16 января. Возможно, что в рамках этого мероприятия мы получим ответы не только на все интересующие фанатов вопросы, но и, возможно, нас ждут неожиданные сюрпризы, о которых игроки даже не могли себе представить.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, а также на ПК и Switch 2.