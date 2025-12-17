Слух: разработка Resident Evil Requiem обошлась всего в 40-60 миллионов долларов

Последние данные, циркулирующие в кругах игровой индустрии, показали, что стоимость разработки Resident Evil Requiem составила от 40 до 60 миллионов долларов, что относительно мало по сравнению с размером игры и ее ценностью как флагманского проекта в популярной серии survival horror от Capcom.
Интересно, что эти цифры ставят игру ниже самого дорогого проекта, разработанного Capcom на сегодняшний день. По оценкам, стоимость разработки Dragon’s Dogma 2 составила примерно $65 млн, сделав ее самым дорогим проектом в истории компании с точки зрения производства.
Это сравнение показывает явную разницу между стратегиями развития японских компаний, поскольку Capcom в значительной степени полагается на повторное использование своего внутреннего RE Engine, что способствует снижению затрат без ущерба для качества графики или общего опыта.
Во время, когда в игровой индустрии растут бюджеты на разработку, особенно в случае западных AAA-игр, часто превышающих отметку в 100 миллионов долларов, Resident Evil Requiem — пример умного управления ресурсами и баланса между художественными амбициями и производственными затратами.
Так там особо и некуда бабло вкидавать и 40-60 лямов даже жирновато будет так как есть обкатанный движок, давно придуманные персы, лор, и т.д. . Игру растянут, как обычно, брожением по 3-4 локациям с центральным хабом и сейф-комнатками дясятки раз туда сюда чтобы часами собирать предметы чтобы открыть какую-то дверь и разбавят несколькими роликами, кат-сценами и боссами. Фанаты выкупят.
Да, купим, не сомневайся. Это играется намного интереснее номерной ААААА-песочницы с мертвым миром и однотипными заданиями "принеси-подай", на разработку которой потратили 100 лямов деняк, несмотря на то, что основа у игры не меняется с 2012 года
Оно и видно. Меня, как поклонника всей серии РЕ, Эта часть не заинтересовала от слова совсем
Отсловасовсемщик
реюз ассетов детектед
Ну ну, посмотрим чего на выходе будет)))
Не удивительно ,склепали из асетов 7-8 части ,записали новые ролики с актерами и кинули в релиз,а вы как хотели,все по чесноку ))