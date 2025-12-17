Слух: разработка Resident Evil Requiem обошлась всего в 40-60 миллионов долларов

Последние данные, циркулирующие в кругах игровой индустрии, показали, что стоимость разработки Resident Evil Requiem составила от 40 до 60 миллионов долларов, что относительно мало по сравнению с размером игры и ее ценностью как флагманского проекта в популярной серии survival horror от Capcom.

Интересно, что эти цифры ставят игру ниже самого дорогого проекта, разработанного Capcom на сегодняшний день. По оценкам, стоимость разработки Dragon’s Dogma 2 составила примерно $65 млн, сделав ее самым дорогим проектом в истории компании с точки зрения производства.

Это сравнение показывает явную разницу между стратегиями развития японских компаний, поскольку Capcom в значительной степени полагается на повторное использование своего внутреннего RE Engine, что способствует снижению затрат без ущерба для качества графики или общего опыта.

Во время, когда в игровой индустрии растут бюджеты на разработку, особенно в случае западных AAA-игр, часто превышающих отметку в 100 миллионов долларов, Resident Evil Requiem — пример умного управления ресурсами и баланса между художественными амбициями и производственными затратами.