Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 469 оценок

Слух: Сюжет Леона в Resident Evil Requiem развернётся в 2020-м и сделает упор на атмосферный экшен

IKarasik IKarasik

Свежие утечки о Resident Evil Requiem раскрыли новые детали кампании Леона Кеннеди. По информации инсайдера Dusk Golem, значительная часть его сюжетной линии будет разворачиваться в 2020 году, а сам геймплей сделает акцент на динамичных сражениях, сохраняя атмосферность и ужасы, знакомые фанатам серии.

Отмечается, что Леон предстанет заметно постаревшим — с поседевшими волосами, а его история станет мрачнее и серьёзнее, чем в Resident Evil 4. По словам источника, разработчики решили отказаться от чрезмерно карикатурных сцен, вроде гигантской статуи Салазара в RE4 или кибер-зомби с меха-танком из RE8, сохранив баланс между напряжением и экшеном.

Кроме того, Кеннеди сможет исследовать несколько больших уровней, один из которых предполагает использование транспорта. Однако полноценного открытого мира ждать не стоит.

Также ходят слухи, что на Tokyo Game Show 2025 Capcom официально представит Леона в новом трейлере RE Requiem, где одновременно откроют предзаказы на игру.

Комментарии:  9
Xa6apof

те кто пишут посты в которых упоминается голем как инсайдер -официально🤡

4
Navigor506
инсайдера Dusk Golem

Как же вы замучили постить его трёп

4
merdec_

Опять этот балабол...

4
Xa6apof

Тут нам какой-то защитник голема(читай геu) клоунов ставит 😁

North235
Отмечается, что Леон предстанет заметно постаревшим — с поседевшими волосами

Эх, как время-то бежит...

1
WerGC

вернул плату за B4 возьму лучше новую часть RE (играть буду от 3 лица)

1
fRyzeiQ

Наконец то совладал здравый смысл! И надеюсь многие сделают такой же выбор. Молоток!

askazanov

Типа всё таки услышали фанатов!? )))

Пользователь ВКонтакте

"Кроме того, Кеннеди сможет исследовать несколько больших уровней, один из которых предполагает использование транспорта."

Но, по традиции Кеннеди, транспорт будет функционировать весьма недолго 😂😂😂 // Ольга Марсова