Слух: Сюжет Леона в Resident Evil Requiem развернётся в 2020-м и сделает упор на атмосферный экшен

Свежие утечки о Resident Evil Requiem раскрыли новые детали кампании Леона Кеннеди. По информации инсайдера Dusk Golem, значительная часть его сюжетной линии будет разворачиваться в 2020 году, а сам геймплей сделает акцент на динамичных сражениях, сохраняя атмосферность и ужасы, знакомые фанатам серии.

Отмечается, что Леон предстанет заметно постаревшим — с поседевшими волосами, а его история станет мрачнее и серьёзнее, чем в Resident Evil 4. По словам источника, разработчики решили отказаться от чрезмерно карикатурных сцен, вроде гигантской статуи Салазара в RE4 или кибер-зомби с меха-танком из RE8, сохранив баланс между напряжением и экшеном.

Кроме того, Кеннеди сможет исследовать несколько больших уровней, один из которых предполагает использование транспорта. Однако полноценного открытого мира ждать не стоит.

Также ходят слухи, что на Tokyo Game Show 2025 Capcom официально представит Леона в новом трейлере RE Requiem, где одновременно откроют предзаказы на игру.