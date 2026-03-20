Слух: Voices38 работает над классическим взломом для Resident Evil Requiem

В сообществе, отслеживающем защиту Denuvo, появилась информация о новом этапе обхода защиты в Resident Evil Requiem. По данным источников, взломщик под ником Voices38 занимается разработкой классического метода взлома игры.
Первые сведения об этом появились в Discord-канале от Kirigiri, где она отметила:
«Да, Voices сейчас взламывает RE9, так что обновлять гипервизор не нужно».
Позднее информацию косвенно подтвердила FitGirl на Reddit, ответив пользователям:
RER уже взламывается voices38, так что HV-репака для неё не будет.
Ранее, Resident Evil Requiem уже была "взломана", способом обхода защиты Denuvo в день релиза, к которому впоследствии вышло несколько обновлений. Тем не менее, речь шла именно о методе "гипервизора", который остаётся экспериментальным и требует дополнительных настроек системы.
На данный момент вся информация остаётся на уровне слухов и не получила ни намёков ни подтверждения от самого взломщика Voices38. К данной информации стоит относится с осторожностью.
Неужто я смогу поиграть, как один чел на ютубе тоже на i7-2600, но у него правда была 1060.
ой а ещё слухи ходят что интернет на самом деле уже давно мёртв и всё что мы здесь видим и читаем генерится ИИ. ну серьёзно. щас бы слухам верить
Отлично
Так уже и не надо, кто хотел уже все прошли.