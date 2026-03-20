ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 697 оценок

Слух: Voices38 работает над классическим взломом для Resident Evil Requiem

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В сообществе, отслеживающем защиту Denuvo, появилась информация о новом этапе обхода защиты в Resident Evil Requiem. По данным источников, взломщик под ником Voices38 занимается разработкой классического метода взлома игры.

Первые сведения об этом появились в Discord-канале от Kirigiri, где она отметила:

«Да, Voices сейчас взламывает RE9, так что обновлять гипервизор не нужно».
Источник: Discord
Источник: Discord

Позднее информацию косвенно подтвердила FitGirl на Reddit, ответив пользователям:

RER уже взламывается voices38, так что HV-репака для неё не будет.
Источник: Reddit
Источник: Reddit

Ранее, Resident Evil Requiem уже была "взломана", способом обхода защиты Denuvo в день релиза, к которому впоследствии вышло несколько обновлений. Тем не менее, речь шла именно о методе "гипервизора", который остаётся экспериментальным и требует дополнительных настроек системы.

На данный момент вся информация остаётся на уровне слухов и не получила ни намёков ни подтверждения от самого взломщика Voices38. К данной информации стоит относится с осторожностью.

Индустрия Слухи
42
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Snake2105
20
Egik81

Неужто я смогу поиграть, как один чел на ютубе тоже на i7-2600, но у него правда была 1060.

14
Niт6iтЛиsт4n

ой а ещё слухи ходят что интернет на самом деле уже давно мёртв и всё что мы здесь видим и читаем генерится ИИ. ну серьёзно. щас бы слухам верить

13
askazanov

Отлично

12
sa1958

Так уже и не надо, кто хотел уже все прошли.

10
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ