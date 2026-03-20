Слух: Voices38 работает над классическим взломом для Resident Evil Requiem

В сообществе, отслеживающем защиту Denuvo, появилась информация о новом этапе обхода защиты в Resident Evil Requiem. По данным источников, взломщик под ником Voices38 занимается разработкой классического метода взлома игры.

Первые сведения об этом появились в Discord-канале от Kirigiri, где она отметила:

«Да, Voices сейчас взламывает RE9, так что обновлять гипервизор не нужно».

Позднее информацию косвенно подтвердила FitGirl на Reddit, ответив пользователям:

RER уже взламывается voices38, так что HV-репака для неё не будет.

Ранее, Resident Evil Requiem уже была "взломана", способом обхода защиты Denuvo в день релиза, к которому впоследствии вышло несколько обновлений. Тем не менее, речь шла именно о методе "гипервизора", который остаётся экспериментальным и требует дополнительных настроек системы.

На данный момент вся информация остаётся на уровне слухов и не получила ни намёков ни подтверждения от самого взломщика Voices38. К данной информации стоит относится с осторожностью.