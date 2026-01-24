Слух: возможное DLC для Resident Evil Requiem будет посвящено Алиссе Эшкрофт

После релиза как Resident Evil 7, так и Resident Evil Village получили дополнительный контент, в том числе сюжетные DLC, что еще больше подогревает предположение о том, что и Requiem пойдет по тому же пути.

Согласно новому слуху от Dusk Golem, Capcom, возможно, планирует выпустить DLC для Resident Evil Requiem с Алиссой в главной роли. По словам инсайдера, ему дошли некоторые слухи на этот счет, но он не знает, является ли это по-прежнему частью планов разработчиков.

Упомянутая Алисса — это Алисса Эшкрофт, персонаж, известный фанатам по Resident Evil: Outbreak и Resident Evil Outbreak File. Она — не главная героиня Resident Evil Requiem (эта роль отведена ее дочери Грейс Эшкрофт), но ее присутствие важно для сюжета новой игры.

Да. На момент событий, которые происходят в Resident Evil Requiem, Алисса Эшкрофт уже несколько лет как мертва. Ее смерть является частью предыстории и оказывает непосредственное влияние на развитие сюжета и главную героиню, Грейс. Тем не менее, ходят слухи, что Алисса появится в игровых эпизодах в виде флэшбэков, что открывает пространство для других повествовательных возможностей.

Если упомянутый в слухе DLC и вправду существует, то наиболее логичным ожиданием будет то, что это будет своего рода приквел, описывающий события, предшествующие хронологии основной игры. В этом случае Алисса могла бы стать ключевым персонажем дополнения, не противореча событиям, заложенным в базовом сюжете.

Capcom пока никак не отреагировал на эти заявления и, как правило, не комментирует различные слухи, поэтому DLC остается в сфере спекуляций до тех пор, пока не появится официальное заявление, подтверждающее или опровергающее эти сообщения.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.