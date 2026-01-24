ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 623 оценки

Слух: возможное DLC для Resident Evil Requiem будет посвящено Алиссе Эшкрофт

Gruz_ Gruz_

После релиза как Resident Evil 7, так и Resident Evil Village получили дополнительный контент, в том числе сюжетные DLC, что еще больше подогревает предположение о том, что и Requiem пойдет по тому же пути.

Согласно новому слуху от Dusk Golem, Capcom, возможно, планирует выпустить DLC для Resident Evil Requiem с Алиссой в главной роли. По словам инсайдера, ему дошли некоторые слухи на этот счет, но он не знает, является ли это по-прежнему частью планов разработчиков.

Упомянутая Алисса — это Алисса Эшкрофт, персонаж, известный фанатам по Resident Evil: Outbreak и Resident Evil Outbreak File. Она — не главная героиня Resident Evil Requiem (эта роль отведена ее дочери Грейс Эшкрофт), но ее присутствие важно для сюжета новой игры.

Да. На момент событий, которые происходят в Resident Evil Requiem, Алисса Эшкрофт уже несколько лет как мертва. Ее смерть является частью предыстории и оказывает непосредственное влияние на развитие сюжета и главную героиню, Грейс. Тем не менее, ходят слухи, что Алисса появится в игровых эпизодах в виде флэшбэков, что открывает пространство для других повествовательных возможностей.

Если упомянутый в слухе DLC и вправду существует, то наиболее логичным ожиданием будет то, что это будет своего рода приквел, описывающий события, предшествующие хронологии основной игры. В этом случае Алисса могла бы стать ключевым персонажем дополнения, не противореча событиям, заложенным в базовом сюжете.

Capcom пока никак не отреагировал на эти заявления и, как правило, не комментирует различные слухи, поэтому DLC остается в сфере спекуляций до тех пор, пока не появится официальное заявление, подтверждающее или опровергающее эти сообщения.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

Комментарии:  15
Hall_1920

геймплей за милфу, ждём

9
Richard Batsbаk

Слух: согласно инсайдерскому источнику, авторы, которые постят слухи по RE от даск голема, являются недоразвитыми дегенератами.

Никого не оскорбляю если что, это просто слух от инсайдера, официального заявления пока не было.

9
Brainstoun

Уже скоро...

7
Bibendi

Смакота! 🔥🔥🔥

3
Denv3r 13 Bibendi

Даааа!! Уже скоро поиграем! Я так понял реакцию гов...ки ставят мамкины недовольные нищенки?))

saa0891

Главное что бы это было полноценное ДЛС на уровне Ады из ремейка RE4 [по сути это была полноценная отдельная игра со всеми элементами, вообще лучшее ДЛС что делали Capcom в этой серии] а не тот унылый шлак который был в Деревне за Розу.Еще были неплохие ДЛС за Джил в RE 5 правда они были короткие.

5
Otavek

Директором является тот же человек, что занимался 7 частью. А у 7 части были неплохие дополнения

3
saa0891 Otavek

Там только одно ДЛС было неплохое [ну как неплохое учитывая что седьмая часть само по себе так себе и ДЛС было на таком же уровне] а остальные был вообще какой то крынж.

2
Nodas

Классика, игра ещё не вышла, а уже на длс распилили

3
Otavek

Классика: судить игру, которая ещё не вышла, исходя из слухов.

3
NellOfficial
Dusk Golem

Как можно верить главному вруну? Он столько сомнений кинул

2
Александр Гоголев

Почему не Крис Редфилд? Чтоб наконец Леон Кеннеди и он занялись безудержным ****. Достойное завершение истории обоих персонажей случился бы.

1
antiRed

жаль Ады не будет больше

1
NellOfficial

Почему больше? Кто это сказал? В 9 может и нет, но в 10 или 11 точно будет.

1
sa1958

Похоже ДЛС сейчас начинают делать раньше самой игры.

Это слух.