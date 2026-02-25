ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 734 оценки

Сначала консоли, потом ПК: Capcom уточнила время запуска Resident Evil Requiem для разных платформ

Gruz_ Gruz_

В эту пятницу, 27 февраля, серия Resident Evil официально открывает новую главу с выходом хоррора Resident Evil Requiem. В центре сюжета окажется неожиданный тандем: компанию легендарному Леону Кеннеди составит Грейс Эшкрофт — аналитик ФБР и дочь Алиссы Эшкрофт, героини классической Resident Evil Outbreak.

Capcom уже опубликовала официальный график выхода цифровых версий, чтобы игроки могли заранее подготовиться к возвращению в руины Раккун-Сити:

  • Консоли (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2): Доступ откроется ровно в 00:00 по московскому времени в ночь на пятницу.
  • PC (Steam, EGS): Глобальный релиз задержится на несколько часов и состоится в 08:00 по Москве.

Время запуска будет отличаться в зависимости от региона из-за разницы в часовых поясах и платформах, поэтому некоторые игроки смогут начать игру раньше других.

Комментарии:  17
Simple Jack

Для поддержания, так сказать, ИЛИТАРНОСТИ., а то ИЛИТА расстроится и на пука перейдет и продажи рухнут

9
jax baron

уже и подтверждение есть - первый взлом щяс будет мх вилдс а потом резик 9 - капком готовь жопу

7
askazanov

Вообще пофиг

6
jax baron

клоуны обосрались

5
DroopyJaziel

А чё это они, боятся ранних взломов? Да чё там за 8 часов случится, Боже какие эти япошки странные

5
МАХАН МАХАНОВИЧ

пк бояре выспятся, а вот консольщики нет

3
Лидер Мур

пэкэшники подождут пока элита поиграет, тут хотя бы не 2 года ждать, как с гта 6 )))

5
Sponsored

Элита - это железо, специально изготовленное для нищих, которые не могут позволить себе пк? Звучит смешно, если честно :)

1
KookyPentheus

Москови в списьках нет, Гренландии тоже это серые зоны.

5
Пользователь ВКонтакте

Уже качаю 😎 // Евгений Трошкин

2
caliskan

Ну вот и как работать теперь? Встану пораньше и в 8 начну играть, надеюсь задач на работе будет не много

2
sa1958

Ну короче в субботу всё будет, наверное.

1
jax baron

говорят будут стараться в день в день -они уже подготовили тепловизор

Твоя Мaмкa jax baron

Телевизор

1
DroopyJaziel jax baron

Губовизор

