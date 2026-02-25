Сначала консоли, потом ПК: Capcom уточнила время запуска Resident Evil Requiem для разных платформ

В эту пятницу, 27 февраля, серия Resident Evil официально открывает новую главу с выходом хоррора Resident Evil Requiem. В центре сюжета окажется неожиданный тандем: компанию легендарному Леону Кеннеди составит Грейс Эшкрофт — аналитик ФБР и дочь Алиссы Эшкрофт, героини классической Resident Evil Outbreak.

Capcom уже опубликовала официальный график выхода цифровых версий, чтобы игроки могли заранее подготовиться к возвращению в руины Раккун-Сити:

Консоли (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2): Доступ откроется ровно в 00:00 по московскому времени в ночь на пятницу.

PC (Steam, EGS): Глобальный релиз задержится на несколько часов и состоится в 08:00 по Москве.

Время запуска будет отличаться в зависимости от региона из-за разницы в часовых поясах и платформах, поэтому некоторые игроки смогут начать игру раньше других.