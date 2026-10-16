Снайперская дуэль и обезоруживание: датамайнеры нашли в файлах Resident Evil Requiem вырезанный бой с Зено

Известный моддер и датамайнер под ником Keff0m обнаружил скрытые механики в файлах Resident Evil Requiem. В дистрибутиве хоррора сохранился внушительный массив скриптов, детально описывающих полноценную дуэль с Зено — опасным антагонистом, похожим на Альберта Вескера. Хотя в финальной версии игры персонаж не участвует в геймплейных сражениях, изначально для него создавали продвинутую боевую систему с быстрыми комбинациями и фазовыми переходами.

Судя по программным остаткам, боссфайт сочетал в себе жесткий ближний бой и стрелковые элементы. Зено умел парировать встречные выстрелы, выхватывать оружие у игрока и совершать стремительные обманные маневры. В определённый момент арена расширялась: противник отступал на дальние позиции, оперативно менял стрелковые точки и атаковал главного героя из снайперской винтовки.

Внушительный объём оставшегося кода говорит о том, что производство этой встречи довели до продвинутой стадии, прежде чем принять решение об удалении. Тем не менее Keff0m отметил, что восстановить боссфайт силами моддеров не получится. В дистрибутивах для ПК и PS5 отсутствуют базовые компоненты: триггеры активации противника, геометрия арены и алгоритмы перехода между стадиями боя.

Однако списывать со счетов эти файлы не стоит: по мнению датамайнера, авторы могут реанимировать данные механики в рамках пострелизной поддержки. В истории франшизы уже были подобные прецеденты — в дополнении The Ghost Survivors для Resident Evil 2 Remake создатели успешно переосмыслили старые черновики. Официальных комментариев от Capcom пока нет.