Снятие эмбарго на обзоры Resident Evil Requiem назначено на 25 февраля

Стала известно когда спадёт эмбарго на публикацию рецензий на игру Resident Evil Requiem. Это случится 25 февраля в 18:00 по московскому времени - за два дня до релиза игры.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.