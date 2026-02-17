ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 694 оценки

Снятие эмбарго на обзоры Resident Evil Requiem назначено на 25 февраля

Стала известно когда спадёт эмбарго на публикацию рецензий на игру Resident Evil Requiem. Это случится 25 февраля в 18:00 по московскому времени - за два дня до релиза игры.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

