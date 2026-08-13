Согласно аналитикам, диски все еще востребованы во многих странах на примере продаж Resident Evil Requiem

Аналитическая компания Ampere Analysis обнародовала любопытную статистику продаж хоррора Resident Evil Requiem по состоянию на конец июня. Данные, которые распространил журналист Кристофер Дринг (издание The Game Business) и японский обозреватель Genki, наглядно демонстрируют, что предпочтения геймеров в выборе формата покупки игр до сих пор сильно привязаны к региону.
Самый значительный перекос в пользу "цифры" зафиксирован в США: здесь на долю физических копий пришлось всего 22% продаж, тогда как цифровые версии заняли оставшиеся 78%. Однако в других странах картина диаметрально противоположная.
Во Франции и Японии традиции покупать "коробки" оказались сильнее глобального тренда на цифровизацию. В этих странах физические носители все еще занимают более половины рынка: 55% и 51% соответственно.
Великобритания и Австралия расположились в золотой середине: в Туманном Альбионе на диски пришлось 40% продаж, а в Зеленом континенте - 43%.
Эти данные подтверждают, что переход игровой индустрии на полностью цифровую модель происходит крайне неравномерно. Культурные привычки, развитость розничных сетей и доступность широкополосного интернета в каждой конкретной стране продолжают оказывать решающее влияние на выбор игроков между покупкой в магазине и загрузкой из Сети.
Я думаю подобные вбросы ради успокоение и создания атмосферы того что мы слушаем всех. Но прогресс не остановить и т.д. Проще говоря один из маркетинговый инструментов выпуска пара у покупателей.
ну так некст ген консоли и будут локомотивом отказа от дисков, если других вариантов не будет побегут покупать цифру как миленькие, а вообще все эти диски это лишний способо подхватить коронавирус, либо в магазине, либо в подъезде и лифте пока идёшь покупать б.у или отправлять и забирать на почту посылку
ну там такой красивый голографический кейс, как было такое не купить 🙂