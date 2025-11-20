Согласно инсайдеру, Capcom уже работает над DLC для Resident Evil Requiem про Алиссу Эшкрофт

Capcom пока не выпустила Resident Evil Requiem, но, судя по информации информации, компания уже работает над дополнительным контентом для игры. Согласно слухам, которыми поделился инсайдер Dusk Golem, известный своими утечками информации о франшизе, DLC, посвящённое Алиссе Эшкрофт, уже находится в разработке.
Сейчас определённо разрабатывается как минимум одно DLC для Resident Evil Requiem. Я слышал об этом несколько раз, и, кажется, в нём будет Алисса.
Алисса Эшкрофт — мать новой главной героини Грейс, но она далеко не новый персонаж во франшизе. Алисса ранее появлялась в Resident Evil: Outbreak, поэтому Capcom будет чем заняться в возможном дополнении к её прошлому.
Стоит помнить, что Capcom постоянно инвестирует в дополнительный контент для игр серии Resident Evil, включая Resident Evil 4, Resident Evil 7 и Village, получившие сюжетные дополнения, поэтому вполне возможно, что Requiem последует по тому же пути.
Resident Evil 9 Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
ДЛС про Розу ДЛЯ RE8 было максимально унылым и скучным а вот ДЛС Ремейка RE4 за Аду было вообще одним из лучших что делали Capcom по сути это была отдельная игра со всеми элементами и по продолжительности тоже отличное [при чем еще и персонажей в ремейке раскрыли очень классно], во такие ДЛС я бы с удовольствием покупал.
ребзя после длс с Адой не отошли - а здесь опять длс и денуво аяяяяй
ну мне рили жаль вас пацантрэ, но ничем не могу помочь)))
выхлопной отвод сработает мощно:
Мда
Игру не выпустили, а уже длс клепают
Резик 3 это и был ДЛС,который с какого то хрена потом выпустили отдельной игрой.
Согласно правдивой и точной информации, официально, по слухам от достоверного, авторитетного в узких кругах и проверенного новостными изданиями типа IXBT и Игромания инсайдера "INFA100POVERmne" , Кэпком уже разрабатывает резидент 16, Делюкс издание режиссёрской версии ремейка ремастера 1 резидента, 2 новых Дино крайзиса, 5 монстер Хантер, 8 Девил май край, souls like по Стрит Файтеру, гонки по Мегамену и переосмы́сление Pragmata.
Согласно слухам, которыми поделился инсайдер Dusk Golem……..
Ну и отлично-пусть работает...возьму через пару-тройку лет в Голд издании за 2-3 килорубля сразу на пс6)...
Тем временем, на playground продолжают постить новости от Голема.🤷