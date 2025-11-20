Согласно инсайдеру, Capcom уже работает над DLC для Resident Evil Requiem про Алиссу Эшкрофт

Capcom пока не выпустила Resident Evil Requiem, но, судя по информации информации, компания уже работает над дополнительным контентом для игры. Согласно слухам, которыми поделился инсайдер Dusk Golem, известный своими утечками информации о франшизе, DLC, посвящённое Алиссе Эшкрофт, уже находится в разработке.

Сейчас определённо разрабатывается как минимум одно DLC для Resident Evil Requiem. Я слышал об этом несколько раз, и, кажется, в нём будет Алисса.

Алисса Эшкрофт — мать новой главной героини Грейс, но она далеко не новый персонаж во франшизе. Алисса ранее появлялась в Resident Evil: Outbreak, поэтому Capcom будет чем заняться в возможном дополнении к её прошлому.

Стоит помнить, что Capcom постоянно инвестирует в дополнительный контент для игр серии Resident Evil, включая Resident Evil 4, Resident Evil 7 и Village, получившие сюжетные дополнения, поэтому вполне возможно, что Requiem последует по тому же пути.

Resident Evil 9 Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.