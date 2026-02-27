ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.6 807 оценок

Состоялся релиз Resident Evil Requiem - хвалят сюжет, экшен и оптимизацию

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз экшен-хоррора Resident Evil Requiem от компании Capcom - долгожданного продолжения в культовой франшизе.

Resident Evil Requiem получила высокие оценки от различных изданий: средняя оценка игры на агрегаторах Metacritic и OpenCritic составляет внушительные 88/100. Журналисты называют игру "правильной версией Resident Evil 6" и хвалят сюжет, экшен и оптимизацию.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Анализ производительности Resident Evil Requiem: хорошая графика и FPS, но трассировка пути безжалостна даже к RTX 5090

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. PC-версия игры защищена Denuvo.

Комментарии:  149
CHEPOLINO85

И тут нас настиг враг

QuietGarrison

Сколько у тебя шла и какое железо?

Константин335

Обычно компиляция занимает минут 5, не страшно

Dark446

Играй без шейдеров, с картошкиной графикой.

Томас Севченко

Рабочая смена только началась, ждать ещё до вечера ВЫПУСТИТЕ!!

JIoMTuK

Хороша жизнь удаленщика) прости, работодатель, но сегодня даже не открою рабочие файлы)

NewGagarin

Везёт тебе ( Искренне за тебя рад )

JIoMTuK NewGagarin

Спасибо. Судя по реакциям, многие порвались, что кто-то уже может играть..

NewGagarin JIoMTuK

Присоединился, жду шейдеры )))

Блоха В Сарафане

Слабоватый онлайн. Даже у четвёртой борды было 305 000 в стиме.

agula98

Американцы не проснулись, в субботу будет миллион

Константин335

Многие еще на работе, я только вечером, примерно через 7 часов залечу в игру. А вообще завтра надо будет смотреть в выходной что там с онлайном будет

Витя баклажан

246к онлайн и продолжает расти! у мега популярного резика 4 рем был 168к, у резика 2 рем 74к, у деревни 106к! 9 часть в разы больше онлайн чем у предыдущих, даже старые части продались отлично, эта часть продастся еще лучше. а борда 4 лишь хайпанула в начале и про нее все забыли и продажи там 100% в разы ниже чем у 4 резика

HarmfulVillius

Скоро пойдёт лавина овна, когда поймут, какую помойку capcom впарил...

MadDarkGuard

Уверен?

sekikro

еще какую))))

Константин335

Осталось дождаться вечера, как приду после работы, и тогда поиграю. Не терпится прям уже поиграть

trueseva

Не забудь написать это в каждой теме по этой игре...и в сегодня вечером напиши, что уже играешь, держи в курсе, брат

RSV_GAMER_1987

тебе еще долго находиться на смене и чистить канализацию так что перед игрой помыться не забудь!!!

Константин335 trueseva

Да, я обязательно потом напишу, когда вечером соберусь играть

Jayne Cobb

Ну что...дождались )))

mambro

Ещё конец рабочего дня ждать...

Тем кто уже залетает приятной игры)

NellOfficial mambro

Согласен. Надо было отпросится 😁

Pirat13666

Windows 10, работает отлично. AVX2 не нужен. Оптимизация шикарная. Не зря потрачены деньги.

ConciseYu

клоун, авх 2 в процах с 2013 года, на дерьмо вёдрах древних без ее поддержки максимум в игры времен хбокс 360

5
krampusjm
N0way0

same

CHEPOLINO85

стим перезапусти

krampusjm CHEPOLINO85

Пошла распаковка, спасибо!

xmyr4ik

когда резиденты выходят это какой то праздник у игроков . Типо день рождения что ли )

