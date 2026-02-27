Состоялся релиз Resident Evil Requiem - хвалят сюжет, экшен и оптимизацию

Сегодня состоялся релиз экшен-хоррора Resident Evil Requiem от компании Capcom - долгожданного продолжения в культовой франшизе.

Resident Evil Requiem получила высокие оценки от различных изданий: средняя оценка игры на агрегаторах Metacritic и OpenCritic составляет внушительные 88/100. Журналисты называют игру "правильной версией Resident Evil 6" и хвалят сюжет, экшен и оптимизацию.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. PC-версия игры защищена Denuvo.