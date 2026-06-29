Создатель Resident Evil Хидеки Камия в шутку предложил создать "Resident not-Evil" с Леоном Кеннеди на пенсии

Знаменитый геймдизайнер Хидеки Камия, работавший над оригинальной Resident Evil и режиссировавший сиквел, поздравил серию с 30-летним юбилеем. В своем посте он выразил восхищение тем, как далеко шагнула франшиза, с которой началась его карьера в индустрии. Камия поблагодарил текущую команду Capcom за работу и, как это у него уже водится, в шутку попросил добавить в игру "нестрашный режим".

Несмотря на то, что нелюбовь Камии к хоррору давно не секрет, фанаты немедленно засыпали его просьбами вернуться к постановке новой части - желательно такой, где он бы показал свою версию повзрослевших Леона Кеннеди и Клэр Редфилд. "Можно даже сделать всех врагов в виде тофу!" - отчаянно предложил один из поклонников.

Камия не стал рассматривать идею создания новой хоррор-игры, но неожиданно для всех выдал развернутую концепцию совершенно иного рода - уютного симулятора жизни для состарившегося Леона.

Если бы я делал такую игру, это было бы про то, как Леон на пенсии проводит дни в деревне: рыбачит, собирает дикие травы, печет хлеб, выгуливает собаку, возится в саду, едет 50 километров до ближайшего магазина, зовёт старых друзей на барбекю, чинит печь пожилой соседке и продает домашний лимонад на местном фестивале. Вас бы такое устроило?

Ответ фанатов оказался единодушным: "Да, более чем". Вдохновленный позитивной реакцией, Камия в шутку обратился уже напрямую к Capcom в следующем посте:

Capcom, судя по всему, очень много людей просит игру вроде Resident not-Evil. Если у вас будет время, пожалуйста, подумайте над этим… Я бы тоже в нее поиграл…