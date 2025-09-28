ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 480 оценок

Создатели Resident Evil: Requiem не хотят постоянно возвращаться к старым героям, но и не собираются отказываться от них

monk70 monk70

Capcom провела презентацию Capcom Online Program, приуроченную к Tokyo Game Show. В ходе интервью режиссёр Resident Evil: Requiem Коси Наканиси и продюсер Масато Кумазама рассказали о возможном появлении старых и любимых героев в последующих частях серии.

Хотя у нас нет чётких планов относительно будущих сюжетных линий последующих игр серии, я всё же считаю, что передача факела, вероятно, не зайдёт слишком далеко, ведь мы не собираемся полностью стирать прошлое с точки зрения лора и истории серии. Но в то же время я не хочу постоянно возвращаться к уже существующим персонажам для создания новых игр, что и было одной из причин появления Грейс.

Resident Evil Requiem разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а её релиз запланирован на 27 февраля 2026 года.

15
4
Комментарии:  4
KeyMaelorin

Больше, больше выжимайте из мизинца про ре9. Нужны новые рекорды.

3
BigTrain

Понятное дело, что со старыми героями хоррор не сделаешь, они проф бойцы, это уже не подашь на экране. Но можно делать игры как RE4 оригинал, динамичный, крутой резик.

2
sa1958

Ну и ладушки.

1
CRAZY rock GAME

Они историю когда нибудь закончат? Или будут также доить как Assassin Creed