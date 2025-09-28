Создатели Resident Evil: Requiem не хотят постоянно возвращаться к старым героям, но и не собираются отказываться от них

Capcom провела презентацию Capcom Online Program, приуроченную к Tokyo Game Show. В ходе интервью режиссёр Resident Evil: Requiem Коси Наканиси и продюсер Масато Кумазама рассказали о возможном появлении старых и любимых героев в последующих частях серии.

Хотя у нас нет чётких планов относительно будущих сюжетных линий последующих игр серии, я всё же считаю, что передача факела, вероятно, не зайдёт слишком далеко, ведь мы не собираемся полностью стирать прошлое с точки зрения лора и истории серии. Но в то же время я не хочу постоянно возвращаться к уже существующим персонажам для создания новых игр, что и было одной из причин появления Грейс.

Resident Evil Requiem разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а её релиз запланирован на 27 февраля 2026 года.