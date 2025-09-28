Создатели Resident Evil: Requiem не хотят постоянно возвращаться к старым героям, но и не собираются отказываться от них

Capcom провела презентацию Capcom Online Program, приуроченную к Tokyo Game Show. В ходе интервью режиссёр Resident Evil: Requiem Коси Наканиси и продюсер Масато Кумазама рассказали о возможном появлении старых и любимых героев в последующих частях серии.
Хотя у нас нет чётких планов относительно будущих сюжетных линий последующих игр серии, я всё же считаю, что передача факела, вероятно, не зайдёт слишком далеко, ведь мы не собираемся полностью стирать прошлое с точки зрения лора и истории серии. Но в то же время я не хочу постоянно возвращаться к уже существующим персонажам для создания новых игр, что и было одной из причин появления Грейс.
Resident Evil Requiem разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а её релиз запланирован на 27 февраля 2026 года.
Больше, больше выжимайте из мизинца про ре9. Нужны новые рекорды.
Понятное дело, что со старыми героями хоррор не сделаешь, они проф бойцы, это уже не подашь на экране. Но можно делать игры как RE4 оригинал, динамичный, крутой резик.
Ну и ладушки.
Они историю когда нибудь закончат? Или будут также доить как Assassin Creed